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Самый крупный рынок на Кавказе откроют в Махачкале к концу 2018 года

Экономика

Объект расположится на 20 гектарах

Махачкала, 15 октября 2018, 12:01 — REGNUM  Строительство нового рынка «Муниципальный» в Махачкале находится на стадии завершения. До конца 2018 года будут сданы 230 магазинов, которые уже зарезервированы предпринимателями города, сообщили 14 октября ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Дагестана.

Новый муниципальный рынок расположится на 20 гектарах. Возведение объекта совершается в рамках подготовки к переносу внутригородских рынков за городскую черту. На сегодняшний день практически завершено строительство торговых павильонов, в которых будут располагаться двухуровневые магазины со вторым ярусом для склада или офиса. На финальной стадии находится и облицовка фасадов павильонов.

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Напомним, что в начале 2016 года городской администрацией была поставлена цель перенести все рынки, находящиеся на территории Махачкалы, за черту города. Реализация проекта должна снять транспортную напряженность, создать рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу и обеспечить поступление в бюджеты всех уровней свыше 100 млн рублей ежегодно.

Рынок, который будет открыт в Махачкале, станет самой крупной зоной оптово-розничной торговли на Северном Кавказе.

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