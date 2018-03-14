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Путин: «Нужно навести порядок в экономической деятельности Дагестана»

Экономика

Президент нанес официальный визит в Дагестан

Москва, 14 марта 2018, 03:59 — REGNUM  Экономическая деятельность Дагестана должна быть приведена в порядок, со ссылкой на заявление российского президента Владимира Путина сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин, находясь в Махачкале, сказал:

«Нужно навести порядок в экономической деятельности республики».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин прибыл в Дагестан 13 марта. На встрече с Владимиром Васильевым, врио главы республики, президент сказал, что Дагестану нужно научиться собирать налоги: республика является на 70% дотационной.

Васильев заявил, что нужно «выстроить такие отношения, чтобы люди, где бы они ни жили, чувствовали себя защищенными, а не на обочине». В связи с этим дагестанские власти, прежде всего, решают «те социальные вопросы, которые есть».

Относительно сбора налогов работа идет. Так, Васильев уже встречался с работниками рынков, владельцами автозаправок, а в скором времени состоится встреча со строителями.

По словам Васильева, дагестанцы хотели бы вернуть времена, когда Дагестан был донором, чтобы гордиться своей родиной.

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Визит Владимира Путина в Дагестан
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