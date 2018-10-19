«Американец» поднимается с колен

Москва, , 11:10 — REGNUM Фронтальное отступление «американца» (доллар США, USD) по отношению к другим активам, в том числе и к рублю, которое наблюдалось на прошлой и в начале нынешней недели, было вызвано недавним серьёзным падением на фондовых площадках в США и в других финансовых центрах по всему миру. Об этом 19 октября сообщил ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

«Однако уже в середине недели ситуация на фондовых площадках начала стабилизироваться. В то же время нефтяные котировки развернулись вниз. В ночь с четверга на пятницу нефть марки WTI котировалась по $68,66 за баррель против локального максимума $72,20, достигнутого в понедельник. Индекс доллара DXY закрепился выше важного уровня 95», — отметил эксперт.

По его словам, на указанном фоне укрепление рубля прекратилось. После того, как отечественная валюта не смогла закрепиться в начале недели ниже отметки 65 рублей за доллар в связи с тем, что график котировок валютной пары доллар-рубль упёрся в линию недельного восходящего тренда, начавшегося ещё в конце февраля текущего года, рост доллара США по отношению к рублю стал неизбежен.

«И это вполне закономерно. Наблюдаемое нами в последнее время укрепление рубля вызвано исключительно временной слабостью американской валюты. Тем не менее, такое временное ослабление вряд ли развернет общий повышательный тренд «американца», хорошо подкреплённый воздействием долговременных фундаментальных факторов», — подчеркнул Перекальский.

В то же время, по мнению аналитика, все факторы, способствовавшие восстановлению рубля в сентябре и первой половине октября, носили (и носят) исключительно временный характер.

«Более того, их действие уже практически исчерпалось. Даже нефтяные котировки в последние дни перешли к падению. Напротив, фундаментальные факторы, действующие против рубля, сохранились. И их действие неизбежно пересилит влияние временных факторов, работающих на рубль. Вероятно, процесс уже начался», — сказал он.

Доказательством этому, по словам Перекальского, может служить открытие торгов утром 18 октября с ценовым разрывом вверх, равно как и закрытие торгов в четверг выше отметки в 65,50 рублей за доллар. Из этого можно сделать вывод о том, что восстановление доллара США, по крайней мере по отношению к рублю, будет набирать обороты, если не сегодня-завтра, то уже в ближайшие дни, считает эксперт.

«На пятницу, 19 октября, наиболее вероятная траектория движения котировок валютной пары доллар-рубль выглядит так: сначала небольшое снижение на открытии торгов (скорее всего не ниже, чем 65,25 рублей за доллар). Затем быстрый разворот вверх, закрепление выше нижней границы ценового разрыва 15 октября, расположенного в районе 65,70 и постепенное восстановление к верхней границе этого разрыва на отметке чуть выше 66 рублей за доллар. Если какой-либо из ближайших торговых дней закроется выше значения в 66,30 рублей за доллар, то восходящее движение в сторону зоны сопротивления 68,30−68,80 ускорится», — уверен он.

Вывод аналитика компании «ФинИст»: при развороте вверх следует покупать доллары против рубля — тем более, что сформировавшийся тренд на ослабление российской валюты является долгосрочным и хорошо поддерживается фундаментально.

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«А то укрепление национальной валюты, которое мы наблюдали в последнее время, является всего лишь коррекцией к этому тренду», — добавил Перекальский.

Дополнительными сигналами к покупке «американца» может послужить закрепление индекс доллара DXY выше отметки 96 (на закрытии четверга было 95,72) и отсутствие обвала основных фондовых индексов США ниже минимумов этой недели, считает эксперт.

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