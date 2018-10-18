Надолго ли хватит сил у рубля?

Москва, , 15:11 — REGNUM Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару США. Этому способствует распродажа гособлигаций США и влияние Минфина РФ. Об этом сообщил ИА REGNUM аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ООО «ЦАФТ») Сергей Борисов.

По данным Центрального банка РФ, который регулярно публикует информацию о состоянии российских международных валютных резервов, запасы иностранной валюты снижаются, отметил эксперт.

«Эта неделя началась с уровня 66,12 рублей за доллар, национальная валюта с пятницы укрепилась на 80 коп. Несмотря на то, что нефть открылась со снижением сегодня, на рубль это не оказало сильного влияния», — подчеркнул он.

В среду 17 октября на фоне выхода данных по США и параллельно данных по РФ (уровень безработицы снизился с 4,6% до 4,5%) доллар оказался слабее, что дало снижение пары на 30 копеек, отметил Борисов.

«Рассматривая пару доллар-рубль до конца недели, я акцентирую внимание на данных по США по индексу производственной активности, которые выйдут сегодня в 15:30 мск, и продажи жилья в 17:00 мск. На мой взгляд, вероятнее всего, курс доллара снизится до уровня 65,20−65,10 рублей», — сказал эксперт.

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В любом случае, риски относительно США остаются, если новые санкции вступят в силу, это может оказать отрицательное влияние на рубль в среднесрочной перспективе, но до конца недели катаклизмов не предвидится, добавил Борисов.

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