Схватка валют России и США продолжится

Москва, , 10:56 — REGNUM Доллар открывает сессию 18 октября вблизи уровня в 65,50 рубля, с начала текущей недели пара доллар-рубль подешевела на 60 копеек, локально курс опускался до отметки в 65,25 рубля за доллар. Об этом сообщила ИА REGNUM ведущий аналитик «Телетрейд Групп» Анастасия Игнатенко.

«Именно вблизи уровня 65,50−65,60 рублей проходит девятимесячный тренд на повышение по доллару США. Во вторник курс уже был ниже этого значения. Если мы получим вторичное закрытие ниже данного диапазона, то американской валюте грозит довольно существенная просадка», — считает эксперт.

По мнению Игнатенко, на стороне «американца» выступают и вчерашние протоколы ФРС, и снижение нефтяных цен под уровень 80$ за баррель.

«Валюты развивающихся стран упали на фоне роста доллара и доходности казначейских облигаций США после того как был опубликован отчет ФРС, в котором говорилось о том, что члены комитета обсуждали временное повышение ставки выше нейтрального уровня», — отметила она.

Кроме того, аналитик отметила, что отчет по запасам нефти от Минэнерго США вчера также не порадовал игроков, так как резервы нефти за минувшую неделю увеличились на 6,5 млн баррелей.

«Тем не менее, добыча нефти в США упала на 300 тыс. баррелей до 10.9 млн баррелей в день, но снижение показателя не сыграло особой роли, так как работа платформ в Мексиканском заливе приостанавливалась из-за урагана «Майкл». График нефти марки Brent выглядит не лучшим образом, допуская дальнейшее снижение в район $77−77,50 за баррель», — подчеркнула Игнатенко.

Однако эксперт считает, что вчерашнее удачное размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 10 млрд. рублей под уровень 8,42% годовых может стать фактором поддержки рубля.

«Но национальная валюта может и удивить, поэтому наиболее важным будет курс доллара на закрытии недели. Если рубль найдет в себе силы для борьбы в ближайшие два дня, и не допустит возврата доллара выше уровня 65,60 рублей, то со следующей недели его укрепление продолжится уже более существенными темпами», — уведомила она.

В итоге Игнатенко добавила, что, по ее мнению, борьба в диапазоне 65,25−65,60 рублей за доллар видится незаконченной.

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