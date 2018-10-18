Просроченные долги иностранных правительств перед РФ составляют $13 млрд

Москва, , 11:59 — REGNUM На начало 2018 года просроченная задолженность иностранных государств перед Россией составляла $13 млрд, в 2017 году этот показатель увеличился на $3,5 млрд. Об этом со ссылкой на данные Счетной палаты сообщает РБК.

Отмечается, что рост задолженности связан с «неоплатой странами-дебиторами соответствующих платежей», которые были установлены ранее межправительственными соглашениями.

Правительства каких именно государств просрочили платежи России не разглашается, поскольку программа российских двусторонних государственных кредитов не является открытой информацией, отметили в агентстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября пресс-служба Банка России уведомила, что внешний долг России с начала 2018 года уменьшился на $51 млрд, или на 9,8% и по состоянию на 1 октября составил $467,1 млрд.

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