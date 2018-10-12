Москва может рефинансировать Белоруссии её долг перед РФ

Могилёв, Белоруссия, , 15:35 — REGNUM Белоруссии может быть предоставлен кредит на сумму почти 630 миллионов долларов на рефинансирование долга республики перед Россией. Об этом сегодня, 12 октября, журналистам сообщил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

Читайте также: Белоруссия надеется на госкредит РФ в $1 млрд

По его словам, этот вопрос Минфин РФ рассмотрит в 2019 году.

«Это сумма около 630 миллионов долларов», — уточнил Силуанов.

Глава Минфина РФ пояснил, что запрашиваемый Белоруссией 1 млрд долларов для рефинансирования части выплат по внешнему долгу страны подразумевает все долги: перед Россией, перед Евразийским фондом. Однако пока речь идёт о готовности Москвы «рассмотреть вопрос рефинансирования основного тела по долгам перед РФ».

Ранее по теме: Золотовалютные резервы Белоруссии вновь сокращаются

Как сообщало ИА REGNUM, Минск рассчитывает рефинансировать 50% внешнего долга. Для этого в 2019 году планируется привлечь государственный кредит РФ в размере $1 млрд. Переговоры по этому вопросу ведутся с 2017 года.

Напомним, по внешнему госдолгу в 2019 году Белоруссия должна будет выплатить 3,7 млрд долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия предоставила Белоруссии кредит в размере $700 млн