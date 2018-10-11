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Россия сократила внешний долг с начала 2018 года почти на 10%

Экономика

На начало октября внешний долг страны составлял $467 млрд

Москва, 11 октября 2018, 16:56 — REGNUM  Внешний долг России с начала 2018 года уменьшился на $51 млрд, или на 9,8% и по состоянию на 1 октября составил $467,1 млрд. Такую предварительную оценку приводит пресс-служба Банка России.

В сообщении регулятора отмечается, что «снижение задолженности перед нерезидентами произошло главным образом в результате сокращения внешних долговых обязательств частного сектора».

Напомним, по состоянию на 1 января 2018 года внешний долг России составлял $529,1 млрд. За предыдущий год объём задолженности увеличился на 2,9%.

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Макроэкономика России
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