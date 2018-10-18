Неплатежеспособный поручитель: «Татфондбанк» выиграл спор на 187 млн

Казань, , 08:04 — REGNUM Обанкроченный год назад «Татфондбанк», чьи долги перед кредиторами превысили 158 млрд рублей, в апелляционной инстанции отстоял договоры поручительства по трём кредитам. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пересмотрел вердикт Арбитражного суда Татарии и вынес по делу новое решение, фактически восстановив договоры поручительства, по которым банкрот ООО «Сувар Девелопмент» за кредитные долги третьих лиц должен будет выплатить почти 187 млн рублей. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение месяца с направлением кассационной жалобы через арбитражный суд первой инстанции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, некогда крупнейший девелопер Татарии — ООО «Сувар Девелопмент» — не ведёт свою деятельность с весны 2017 года. В июне 2017 года к нему был подан иск о банкротстве от малоизвестной казанской компании. При этом долг был копеечным для фирмы с многомиллиардным оборотом — 400 тыс. рублей. Несмотря на это, сам ответчик заявил о невозможности погасить долги, сослался на своё тяжелое финансовое положение, и спустя шесть дней с момента подачи иска в отношении компании было введено наблюдение. Обжаловать старт банкротства ООО, являвшегося крупным заёмщиком в банках республики, пытались ТФБ и «Тимер банк». В своих жалобах в суд они писали, что «заключённая между заявителем по делу о банкротстве и должником сделка была направлена на увеличение кредиторской задолженности с целью введения процедуры банкротства». Доводы не оказали влияния на вердикт суда, и в октябре 2017 года компанию обанкротили. Её долги на тот момент уже были свыше 5 млрд рублей, ходатайства от кредиторов продолжают поступать в суд.

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ООО «Сувар Девелопмент» также фигурирует в одном из эпизодов уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего председателя правления ТФБ Роберта Мусина.

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В числе кредиторов ООО отметился и сам ТФБ, но теперь уже в лице конкурсного управляющего. В частности, ООО в 2016 году выступило поручителем по кредитам третьего лица. Заёмщик обязательства не выполнил и ТФБ выставил претензии на сумму 186 977 936 рублей 68 копеек поручителю. Конкурсный управляющий ООО, посчитав, что сделки проходили в период неплатежеспособности компании, а ТФБ «знал о финансовом состоянии должника и, действуя добросовестно и разумно, должен был дополнительно проверить финансовое состояние должника, не ограничиваясь бухгалтерским балансом», обжаловал сделки, признав их недействительными. Первая инстанция требование удовлетворила, но ТФБ обжаловал решение.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пересмотрел вердикт Арбитражного суда Татарии.

«В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылался на несогласие с выводами суда первой инстанции о неплатежеспособности должника на момент заключения оспариваемых договоров; на отсутствие общего экономического интереса между заемщиком и поручителем; на недоказанность цели причинения вреда кредиторам и на отсутствие у заявителя осведомленности о цели причинения такого вреда», — отмечается в материалах суда, в это же время уточнялось, что «должник на момент совершения сделок отвечал признаку неплатежеспособности».

Апелляционная инстанция, пересмотрев дело, вынесла новое решение — об отказе конкурсному управляющему ООО в признании договоров поручительства недействительными. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в течение месяца.

«Суд первой инстанции сделал вывод об осведомленности заявителя о цели причинения вреда кредиторам, исходя из наличия у должника собственных обязательств перед заявителем, а также суд первой инстанции счел, что у заявителя имелась обязанность дополнительно проверить финансовое состояние должника, не ограничиваясь бухгалтерским балансом. Судебная коллегия не может согласиться с выводами суда первой инстанции», — отмечалось в постановлении суда с уточнением, что «на момент совершения оспариваемой сделки в отношении должника не была введена ни одна из процедур банкротства, в отношении должника не было подано заявления о банкротстве, сам должник не извещал банк о наличии признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества».