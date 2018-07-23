Больше не поручитель: девелопер-банкрот отбился от претензий «Татфондбанка»

Казань, , 05:18 — REGNUM Арбитражный суд Татарии по требованию конкурсного управляющего расторг три договора поручительства, по которым банкротящееся ООО «Сувар Девелопмент» выступило гарантом по кредитным долгам третьих лиц. Суд аргументировал своё решение тем, что ООО еще в декабре 2015 года утратило признаки платежеспособности, а банку надо было тщательнее проверять финансовое состояние поручителя, а не ограничиваться бухгалтерским балансом. Определение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Договоры поручительства были заключены в период с августа по октябрь 2016 года «в обеспечение надлежащего исполнения обязательств третьего лица (заемщика)». «Татфондбанк» в связи с тем, что заёмщики не исполнили обязательства по договорам, предъявил требование на сумму 186 977 936 рублей 68 копеек поручителю. Конкурсный управляющий посчитал, что «сделки заключены в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов», и потребовал признать их недействительными.

«Должник отвечал признаку неплатежеспособности уже по состоянию на 04.12.2015 года, поскольку у должника имелись просроченные обязательства перед ПАО «Татфондбанк», ПАО «Тимер Банк», ООО «Ак Барс Девелопмент», ООО «СтройКапитал» и другими кредиторами, что установлено вступившими в законную силу определениями Арбитражного суда Республики Татарстан о включении в реестр требований кредиторов должника по настоящему делу. Всего на сумму 2 421 040 065,18 рубля. При этом ПАО «Татфондбанк» ссылался на то, что обязательства должника перед кредиторами, на которые указал и.о. конкурсного управляющего, не были просрочены. Данный довод не соответствует содержащимся в материалах дела доказательствам», — отмечается в определении суда.

Представитель ТФБ заявил, что с июля по декабрь 2016 года девелопер выдал займы на сумму более 168,8 млн рублей, что «опровергает презумпцию ст. 2 Закона о банкротстве о неисполнении обязательств в связи с недостаточностью денежных средств». Суд же отметил, что в материалах дела нет доказательств того, что «обязательства не исполнялись должником по иным причинам, не связанным с недостаточностью денежных средств».

Стоимость активов компании на конец 2015 года оценивалась на 3 559 343 000 рублей, а обязательства на момент заключения оспариваемых договоров были на сумму 2 421 040 065,18 рубля.

«Таким образом, на момент заключения оспариваемой сделки рыночная стоимость активов должника была меньше обязательств должника, имелись и признаки недостаточности имущества», — добавил суд, уточнив, что «в материалах дела отсутствуют доказательства получения должником в результате поручительств реальной экономической выгоды».

Суд также напомнил банку, что на момент заключения договоров поручительства у стройкомпании были долги и перед ТФБ, что «свидетельствует о том, что последний знал о финансовом состоянии должника и действуя добросовестно и разумно, должен был дополнительно проверить финансовое состояние должника, не ограничиваясь бухгалтерским балансом».

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Напомним, в середине июня 2017 года к строительной компании был подан иск с требованием признать банкротом. Истцом выступила малоизвестная фирма, а сумма иска для некогда крупнейшего девелопера Татарии с многомиллиардными оборотами была копеечной — менее 400 тыс. рублей, но, несмотря на это, должник заявил, что не может погасить долги в связи «с тяжёлым финансовым положением» и не имеет ничего против введения наблюдения. Спустя шесть дней после подачи иска в отношении девелопера было введено наблюдение, против которого выступил ТФБ и ещё один проблемный банк Казани — «Тимер банк». Представители этих компаний настаивали, что «заключённая между заявителем по делу о банкротстве и должником сделка была направлена на увеличение кредиторской задолженности с целью введения процедуры банкротства». Суд доводы не убедили и в октябре 2017 года в отношении компании, чьи долги уже превышают 5 млрд рублей, ввели конкурсное производство.

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Среди кредиторов «Сувара» отметились многие проблемные банки Казани, а также подрядчики и иные лица. Конкурсный управляющий пытается обжаловать ряд договоров поручительства по кредитам третьих лиц, договоры переуступки права.

Сам «Татфондбанк» также является банкротом и с марта 2017 года лишен лицензии. Его долги превышают 156 млрд рублей, а число кредиторов уже более 18 тыс.