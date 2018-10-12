После пяти месяцев падения средний чек граждан РФ пошёл в рост

Москва, , 08:41 — REGNUM В первый месяц осени граждане РФ стали тратить больше денег за один поход в магазин. Так, в сентябре после продолжительного снижения средний чек вырос на 4,8%. В августе этот показатель составлял 495 рублей, в сентябре — 519 рублей. Такие данные опубликованы в исследовании холдинга «Ромир».

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Средний чек жителя России уменьшился третий месяц подряд

Отмечается, что этот показатель увеличился во всех федеральных округах. В Южном федеральном округе чек вырос на 14,8% и составил 504 рубля, в ЦФО — на 8,7% (до 627 рублей), в Сибири — на 6,3% (до 423 рублей). Меньше всего средний чек прибавил в Северо-Западном федеральном округе — 1,8% (до 581 рублей). Исключение составил только Дальневосточный федеральный округ — здесь, напротив, произошло снижение до 465 рублей (на 4,9%).

В Москве средний чек увеличился на 6,7%. В сентябре жители столицы оставляли в магазинах за один поход 720 рублей, а в Санкт-Петербурге 668 рублей (на 3,1% больше, чем в августе).

Добавим, что эксперты «Ромира» при составлении исследования проанализировали данные потребления 40 тыс. граждан России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны.

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Напомним, своего минимума за последние два года в России средний чек граждан страны достиг в июле. Тогда этот показатель составил 496 рублей, что меньше на 17 рублей (или 3,3%) по сравнению с июнем 2018 года. При этом с учётом официальной инфляции за июль, равной 0,3%, падение составило 3%. Падение наблюдалось и в предыдущие три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2018 года в России средний чек за жилищно-коммунальные услуги увеличился на 10,6% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составил почти 2,7 тыс. рублей. Скорость роста в пять раз превысила инфляцию.