Средний платеж за ЖКУ вырос в пять раз быстрее инфляции

Москва, , 13:00 — REGNUM За первые шесть месяцев 2018 года средний чек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) увеличился на 10,6% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Скорость роста в пять раз превысила инфляцию, пишут 8 августа «Известия» со ссылкой на данные 30 крупнейших российских банков.

«Средний коммунальный платеж в первом полугодии составил 2679 рублей — он вырос на 10,6%. Таким образом, чек за коммуналку увеличился в пять раз больше, чем поднялись цены на товары и услуги за этот же период», — говорится в публикации.

Платежи, принимаемые Сбербанком, в среднем составляют 1520 рублей. Они выросли всего на 2%, так как услугами банка зачастую пользуются льготники — ветераны и пенсионеры. В других банках потребители услуг ЖКХ платят в среднем около 3 тыс. рублей.

В Сибирском федеральном округе средний платеж вырос вдвое — до 2717 рублей. В Южном федеральном округе — примерно на треть, до 1869 рублей. Жители Москвы платят больше всех — 3450 рублей.

По мнению экспертов, на размере среднего платежа отразилось изменение норм потребления ресурсов, а также то, что реальные зарплаты и доходы населения увеличились. Благодаря этому жители России стали меньше экономить на коммунальных услугах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев заявил, что увеличение НДС не повлияет на величину платежей за коммунальные услуги.

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