Граждане РФ стали меньше тратить на покупку одежды и обуви

Москва, , 11:44 — REGNUM В России средний чек в сегменте одежды в июле 2018 года составил 2−2,1 тыс. рублей. На покупку обуви граждане РФ в среднем тратили 1,6−1,7 тыс. рублей. По данным Сбербанка, за месяц средний чек россиян на покупку одежды сократился на 8%, а средний чек на покупку обуви — на 3%.

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При этом число покупок одежды выросло за месяц на 13%, продажи обуви, наоборот, продемонстрировали снижение по числу покупок на 12%, пишет ТАСС. По мнению кредитной организации, снижение трат связано с сезонными скидками.

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Как сообщало ИА REGNUM? в России индекс среднего чека снижается третий месяц подряд. Так, в апреле этот показатель составил 530 рублей, что на 4,7% меньше, чем в марте. С учётом официальной месячной инфляции сокращение среднего чека в июне составило 1%. В среднем за один поход в магазин российский потребитель потратил 513 рублей, это на восемь рублей меньше, чем в мае. Добавим, что с января по март 2018 года индекс среднего чека демонстрировал рост.

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