Банк заявил о фальсификации: банкротное дело ООО «Волжский завод полимеров»

Нижний Новгород, , 06:38 — REGNUM Банкротное дело ООО «Волжский завод полимеров», признанного несостоятельным по иску ПАО «Банк ВТБ», обрастает новыми подробности — в деле появился некий договор поручительства, заключённый между родственниками. Одновременно с этим банк «заявил о фальсификации оспариваемого договора поручительства» и потребовал проведения экспертизы. Арбитражный суд Нижегородской области не стал удовлетворять ходатайство банка, а признал сам договор, по которому завод должен был более 238,217 млн рублей, недействительным, в том числе и потому, что «оформление спорного договора не подтверждает намерение его фактического исполнения сторонами», а сам он был заключен между родственниками и имел «целью получение формальных оснований для искусственного создания и увеличения размера необоснованной задолженности для последующего включения указанных необоснованных требований в реестр требований кредиторов». Определение суда еще может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ООО «Волжский завод полимеров», созданное в июле 2006 года, занимается производством полимерной смеси, которая используется в автопромышленности, электротехнической сфере, а также как антикоррозийное покрытие для труб. Совладельцами общества выступали Александр Дедушкин и Алексей Князькин, с декабря 2017 года ООО находится в стадии ликвидации. Тогда же по иску ВТБ в отношении компании, задолжавшей банку более 157 млн рублей, было введено конкурсное производство, оно продлится до 13 декабря 2018 года. Долги компании к моменту ввода конкурсного производства составляли почти 443 млн рублей, формирование реестра кредиторов продолжается.

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Арбитражный суд Нижегородской области в рамках дела о банкротстве рассмотрел ходатайство Татьяны Артамоновой, которая утверждала, что Алексей Князькин — совладелец ООО — в 2013 году взял у её супруга Ивана взаймы «для развития бизнеса на срок до 21 июля 2016 года, а заемщик обязуется возвратить займодавцу эквивалентную сумму денег в рублях по курсу на день возврата займа». В качестве одной из обеспечительных сделок по возврату долга по этому договору между Иваном Артамоновым и ООО «Волжский завод полимеров», как поручителем, был заключен договор поручительства, «по которому поручитель обязался перед займодавцем нести солидарную ответственность за исполнение Князькиным Алексеем Владимировичем всех его обязательств», а если долг своевременно не будет возвращён, то ООО должно возместить «сумму долга по договору займа, неустойку, иные убытки займодавца».

В декабре 2015 года Иван Артамонов умер, и Татьяна Артамонова осталась его единственным наследником. В сентябре 2017 года её включили в реестр кредиторов ООО с суммой требований 238 217 541 рубль 92 копейки, основываясь на мировом соглашении, утвержденном Канавинским районным судом города Нижнего Новгорода в ноябре 2016 года. В марте 2018 года решение было отменено, назначено новое рассмотрение ходатайства Артамоновой. Тогда и банк потребовал признать договор поручительства недействительной сделкой.

«Одновременно банк заявил о фальсификации оспариваемого договора поручительства. Заявление о фальсификации принято судом к производству. Определением от 3 мая 2018 года лицам, участвующим в деле разъяснены уголовно-правовые последствия, Артамоновой Т. А. предложено исключить из числа доказательств оспариваемый договор поручительства. Заявления об исключении договора поручительства от 21.07.2013 года из числа доказательств по делу от Артамоновой Т. А. в материалы дела не поступило. В целях проверки заявления банком заявлено ходатайство о проведении судебной экспертизы в целях установления даты составления спорного документа и принадлежности подписи Артамонову И. А.», — отмечается в материалах суда.

В рамках слушаний также выяснилось, что Артамоновы — родители супруги заёмщика Князькина.

«Оценив спорный договор поручительства на предмет наличия признаков его недействительности по основаниям, предусмотренным статьями 10, 168 и 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что оформление спорного договора не подтверждает намерение его фактического исполнения сторонами, то есть воля сторон договора поручительства не была направлена на реальное установление обеспечения поручительством заемных правоотношений; действия сторон договора с учетом заинтересованности сторон сделок (Артамонов И. А., Артамонова Т. А. являются родителями супруги Князькина А. В. — участника ООО «Волжский завод полимеров») имеют целью получение формальных оснований для искусственного создания и увеличения размера необоснованной задолженности для последующего включения указанных необоснованных требований в реестр требований кредиторов», — отмечается в определении суда.

В итоге договор поручительства был признан недействительным, а процедура банкротства продолжается.