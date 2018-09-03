Имущество не смогли отстоять: банкротство Волжского завода полимеров

Нижний Новгород, , 05:00 — REGNUM Волжский завод полимеров, обанкроченный по иску ПАО «Банк ВТБ», не смог наложить обеспечительные меры на заложенные цеха и прочее имущество. Арбитражный суд Нижегородской области отказал конкурсному управляющему предприятия в установлении запрета на продажу 12 объектов залога, оборудования и прав аренды участка, которые выступали обеспечением по долгу перед банком, превышающем 174 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Волжский завод полимеров» создано 17 июля 2006 года в Нижнем Новгороде, уставный капитал — 300 тыс. рублей. По данным с сайта, оно производит полимерную смесь на основе полипропилена и полиэтилена с добавлением различных наполнителей. Продукция используется в автомобильной промышленности, в электротехнической сфере, в качестве антикоррозийного покрытия труб. Соучредители завода — Алексей Князькин и Александр Дедушкин. Предприятие находится в стадии ликвидации с 28 декабря 2017 года, но в базе ЕГРЮЛ есть ООО ПК «Волжский завод полимеров» (основной вид деятельности — производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах), зарегистрированное в июле 2016 года по адресу завода, владелец с июля 2018 года — Игорь Кочетов.

Иск с требованием признать завод банкротом был подан 26 января 2017 года банком ВТБ, сумма претензий составляла 157 153 333,48 рубля. В июне 2017 года в отношении компании ввели наблюдение, требования банка при этом выросли до 174,09 млн рублей и были внесены в реестр кредиторов. В середине декабря 2017 года в отношении компании установили конкурсное производство, которое позднее было продлено до 13 декабря 2018 года.

Исполнение обязательств перед банком было обеспечено залогом недвижимого имущества предприятия, а также правом аренды земли и оборудованием. За время банкротной процедуры залоговым кредитором было утверждено два положения — о продаже залогового имущества и продаже права аренды участка, на котором расположено заложенное имущество. По данным публичной кадастровой карты, участок расположен на улице Зайцева, 31 в Сормовской районе Нижнего Новгорода, его площадь — 69,18 тыс. кв. м, кадастровая стоимость — 118 824 951,6 рубля, предназначен для размещения промышленных объектов (под производственное здание).

Конкурсный управляющий Сергей Чупров обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием запретить проведение торгов по продаже имущества ООО «Волжский завод полимеров», являющегося предметом залога до вступления в законную силу определения Арбитражного суда Нижегородской области о разрешении разногласий между ним и залоговым кредитором по положению о продаже залогового имущества. В списке имущества в том числе — склад красок и ГСМ, склад запасных частей, нежилое здание пенополистерола, право собственности на участок площадью 5156 кв. м и другое.

«По мнению конкурсного управляющего продажа имущества должника с не включением права аренды на земельный участок в состав единого лота с недвижимым имуществом, расположенном на нем, возможно причинение убытков как должнику так и кредиторам. В настоящее время судом принято к производству заявление конкурсного управляющего о разрешении разногласий по продаже имущества ООО «Волжский завод полимеров», являющегося предметом залога», — отмечается в материалах суда.

Между тем, судья не нашел оснований для обеспечительных мер, а спор относительно порядка продажи имущества суд должен рассмотреть 10 сентября 2018 года.

Сегодня, 3 сентября 2018 года, пройдёт собрание кредиторов завода. На нём заслушают отчёт конкурсного управляющего о ходе процедуры конкурсного производства ООО «Волжский завод полимеров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года было признано банкротом ООО ТД «Волжский завод полимеров», которое самостоятельно обратилось с иском о своём банкротстве.

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