Волжский завод полимеров: история одного нижегородского банкротства

Нижний Новгород, , 08:21 — REGNUM В Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск с требованием признать банкротом ООО ТД «Волжский завод полимеров». Истцом выступает само предприятие, а сумма задолженности, которую предприятие не может погасить самостоятельно, составляет 112 040 054,1 рубля. Иск пока к производству не принят, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано 5 марта 2018 года. Каких-либо гражданских исков на крупную сумму к предприятию в базе суда нет. Единственные весомые финансовые претензии ему выдвигало ООО «ВТБ-Факторинг» в 2015 году, но исковое заявление было возвращено истцу по его инициативе. Сумма притязаний составляла 9 895 155,76 рубля.

Тогда же в 2015 года ООО ТД «Волжский завод полимеров» пыталось обанкротить московское ООО «Завод промышленных сетевых коммуникаций». В феврале 2016 года суд прекратил производство по этому иску.

Известно, что предприятие в качестве третьего лица также участвует в деле о банкротстве другой нижегородской компании — ликвидируемого ООО «Бессер НН», связанного с ООО ТД «Волжский завод полимеров» через учредителей. Требования ООО ТД «Волжский завод полимеров» включены в реестр кредиторов, сумма составляет 8,8 млн рублей.

По информации ЕГРЮЛ, ООО ТД «Волжский завод полимеров» зарегистрировано в конце июля 2011 года на улице Зайцева, 31 в Нижнем Новгороде. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. С 18 января 2018 года предприятие находится в стадии ликвидации, ликвидатором выступает соучредитель — Алексей Князькин. Второй соучредитель ООО — Александр Дедушкин. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля промышленными химикатами.

Тот же адрес и тех же учредителей, что и данная компания, имеет созданное в 2006 году ООО «Волжский завод полимеров», которое выступало соответчиком по иску ВТБ-Факторинг и на сегодня также находится в стадии ликвидации. Ликвидируется оно с 28 декабря 2017 года, а признано банкротом в середине декабря 2017 года. Конкурсный управляющий — Сергей Чупров. Истцами выступили ООО «Единая Торговая Система-М» и ПАО «Банк ВТБ». Общая сумма требований кредиторов, включённых в реестр кредиторов ООО «Волжский Завод Полимеров» на дату проведения первого собрания кредиторов, составляла 442 879 174 рубля.

По данным из отчёта по инвентаризации, на балансе компании — земельный участок, пять нежилых зданий, нежилые помещения, электрокотлы, линия грануляции, бункеры, конвейеры, бетонно-смесительные машины. 19 марта 2018 года состоится судебное заседание, где должны будут решить вопрос о продлении или прекращении конкурсного производства данного ООО.

По информации с официального сайта ООО «Волжский завод полимеров», оно производит полимерную смесь на основе полипропилена и полиэтилена с добавлением различных наполнителей. Продукция предприятия используется в автомобильной отрасли, в трубной и электротехнической. Между тем, согласно выписке из ЕГРЮЛ, основной вид деятельности этого ООО — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал — 300 тыс. рублей.

Примечательно, по адресу завода в июле 2016 года было зарегистрировано ещё одно ООО — ПК «Волжский завод полимеров». Последнее выступает кредитором ООО «Волжский завод полимеров» в банкротном деле. Участник нового ООО сменился в ноябре 2017 года, им стал Сергей Анопко. Основной вид деятельности данного предприятия — производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах.