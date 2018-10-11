Вводил в заблуждение ЦБ РФ: спор «Татфондбанк» на 2,4 млрд рублей

Казань, , 12:26 — REGNUM Арбитражный суд Поволжского округа, разбирая жалобу обанкроченного в апреле 2017 года «Татфондбанка» о расторжении договора поручительства, заключенного как обеспечение по долгам одного из своих клиентов на сумму 2,4 млрд рублей, сделал неожиданные заключения. Суды пришли к выводу «о мнимом характере договоров поручительства, совершенных лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия, помимо отражения ПАО «Татфондбанк» в отчетности сведений о достаточной обеспеченности своего кредитного портфеля, несмотря на реальное предбанкротное состояние, в целях введения в заблуждение Банка России как регулятора банковской деятельности». Между тем, восстановить обязательства по поручительству ООО «СП «Фоника» банку из Казани не удалось, решение вступило в законную силу, но может быть обжаловано, в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ТФБ, где доля республики превышала 40%, начал испытывать финансовые трудности в ноябре 2016 года, а в середине декабря в нём ввели временную администрацию. Уже в марте 2017 года банк остался без лицензии, а в апреле был обанкрочен. На сегодня список его кредиторов превышает 18 тысяч, а объём долга перед ними — свыше 158 млрд рублей. Проведенная инвентаризация в банке выявила недостачу имущества на 40,9 млрд рублей, а также почти 800 сомнительных сделок на общую сумму почти 45 млрд рублей. По фактам, предшествующим банкротству банка, возбужден ряд уголовных дел, в том числе и в отношении бывшего председателя правления Роберта Мусина.

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Спор с ООО «СП «Фоника» был рассмотрен в числе сделок, относительно которых у конкурсного управляющего возникли сомнения, только на этот раз он пытался оспорить расторжение договора поручительства компании.

Сам договор был заключён между ООО и банком 29 апреля 2016 года. По нему ООО «СП Фоника» обеспечивало исполнения обязательств третьего лица — ООО «Галактионова» по шести договорам цессии от 2011 годов. Причем поручитель отвечал «солидарно за исполнение обязательств ООО «Галактионова» как цессионария по оплате уступленных ему прав требования в пределах суммы 2 400 000 000 рублей».

Позднее суды установили, что «ООО «СП Фоника» в отсутствие экономической целесообразности заключило договоры поручительства в отношении лиц, не состоящих с обществом ни в каких экономических отношениях». Примечательно, что по долгам этого же загадочного ООО «Галактионова», на сегодня признанного банкротом, успели в разное время поручиться и акционер ТФБ, и некое ООО «АКР».

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В апреле 2016 года компания «Фоника» расторгла договор поручительства, а признать соглашение по расторжению недействительным банку позднее так и не удалось.

Во время слушаний спора с ООО «СП «Фоника» выяснились любопытные факты.

«Суды пришли к выводу о мнимом характере договоров поручительства, совершенных лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия, помимо отражения ПАО «Татфондбанк» в отчетности сведений о достаточной обеспеченности своего кредитного портфеля, несмотря на реальное предбанкротное состояние, в целях введения в заблуждение Банка России как регулятора банковской деятельности», — отмечалось в материалах дела и уточнялось, что «в рамках рассмотрения указанного обособленного спора суды пришли к выводу о ничтожности договоров поручительства, как заключенных со злоупотреблением правом сторонами».

Отметим, в рамках банкротного дела ООО «СП «Фоника» банк не смог войти в реестр кредиторов, хотя заявлял сумму 8 966 417 135 рублей 79 копеек, обосновав ее в том числе и договором поручительства.