Недостача на 40,9 млрд: «Татфондбанк» подвёл итоги конкурсного производства

Казань, , 12:08 — REGNUM По итогам инвентаризации в рамках конкурсного производства, введенного судом в середине апреля 2017 года, в ПАО «Татфондбанк» недосчитались имущества на 40,9 млрд рублей. При этом общая сумма задолженности перед кредиторами республиканского банка уже превышает 158 млрд рублей. Конкурсный управляющий обнародовал данные по ходу процедуры несостоятельности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, финансовые сложности у банка, где доля республики составила более 40%, начались в ноябре 2016 года, а уже в середине декабря в ТФБ ввели временную администрацию. Предпринимаемые меры не помогли и банк в марте 2017 года остался без лицензии, потянув за собой ряд аффилированных компаний, в том числе и «Татагропромбанк». Помимо процедуры банкротства, начатой в апреле 2017 года, и формирования конкурсной массы, сейчас идёт расследование ряда уголовных дел, возбужденных в том числе и в отношении бывшего главы Роберта Мусина.

С 11 апреля 2017 года и к началу сентября 2018 года госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» произвело страховые выплаты свыше 180 тыс. бывших клиентов ТФБ из числа физлиц и индивидуальных предпринимателей. Их сумма составила 55,5 млрд рублей — 99,5% страховой ответственности корпорации в целом. Взамен госкорпорация получила право требования кредиторов ПАО «Татфондбанк» на сумму 312,6 млн рублей.

В рамках процедуры несостоятельности конкурсный управляющий направил кредиторам 18,2 млрд рублей, при этом до 1 марта 2019 года планируется первой очереди, которая составляет свыше 11,6 тыс. из 18 тысяч кредиторов, выплатить почти 26% установленных требований.

Из того имущества на сумму 40,9 млрд рублей, что не удалось обнаружить, управляющий смог подтвердить право собственности на ряд ценных бумаг, установить нахождение оригиналов кредитных дел и основных средств на сумму свыше 17 млрд рублей. При этом имеющиеся в наличие имущество банка на сегодня в целом оценивается в 3,3 млрд рублей.

В суды от управляющего ТФБ поступило почти 14 тыс. исков на сумму 243 млрд рублей, из них 552 иска — это ходатайства о включении в реестр кредиторов. Сумма претензий к бывшим клиентам, которые уже признаны банкротами, составляет 212 млрд рублей. Суды на конец августа 2018 года удовлетворили свыше 8 тыс. исков на общую сумму более 160 млрд рублей, но фактически они пока на счета банка не поступили.

Помимо этого, конкурсный управляющий обнаружил почти 800 сомнительных сделок, общая сумма по которым приближается к 45 млрд рублей.