900 млн и 12 участков: «Татфондбанк» пополнит активы за счёт должника

Казань, , 08:28 — REGNUM Почти 900 млн рублей пытается взыскать обанкроченный «Татфондбанк» с одной из республиканских компаний, а также обратить взыскание на 12 заложенных земельных участков, принадлежащих этой же компании. Площадь наделов варьируется от 54 654 кв. м до 955 022 кв. м. Претензии к ООО «АКР», где в конце августа 2018 года сменился владелец, рассматриваются двумя исками. Денежные притязания Арбитражный суд Татарии начнёт слушать 22 октября 2018 года, по делу о взыскании земли назначена оценочная экспертиза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ПАО «Татфондбанк», которое после попыток восстановить его финансовое состояние все-таки лишилось лицензии и в апреле 2017 года было признано банкротом, пытается сформировать конкурсную массу для расчётов с кредиторами. Последних уже свыше 18 тысяч, а сумма долга перед ними превышает 158 млрд рублей.

В рамках конкурсного производства арбитражный управляющий ТФБ в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» обратился в суд с иском к ООО «АКР». Иск был подан 12 сентября 2018 года, к производству его приняли 19 сентября. Сумма претензий составляет 883 572 798,07 рубля. Долги возникли на основании смешанного договора залога, поручительства и пяти договоров цессии.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «АКР» создано 8 сентября 2010 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. Гендиректор и владелец с 29 августа 2018 года — Эльвира Ханафеева. До этого компания принадлежала известному казанскому бизнесмену Игорю Королькову. Он выступал соучредителем почти двух десятков компаний, часть из которых, включая ООО «Сувар-Недвижимость», уже ликвидирована. Среди действующих — АО «Роял Тайм Групп», строительное ООО «Лофт».

Третьим лицом в деле проходит ООО «Галактионова» (находится в стадии ликвидации, так же как и его основной владелец — ООО «Ипотека Траст»). Компания аффиллирована с Робертом Мусиным — бывшим председателем правления ТФБ.

Еще ранее, до иска о взыскании крупной суммы, ТФБ обратился в суд с претензиями к ООО «АКР», требуя обратить взыскание на заложенное имущество. Оно принадлежит компании «АКР», но было заложено для обеспечения обязательств по договорам цессии от 2011 года, заключенным между ПАО «Татфондбанк» и ООО «Галактионова». В списке — 12 земельных участков в Большеякинском сельском поселении Зеленодольского района Татарии, предназначенных под жилищное строительство. Площадь участков варьируется от 54 654 кв. м до 955 022 кв. м.

Дело тянется почти год, в сентябре 2018 года по нему назначена экспертиза, которая должна определить рыночную стоимость спорного имущества.

В ходе слушаний ТФБ пыталось наложить обеспечительные меры на участки.

«Конкурсному управляющему ПАО «Татфондбанк» поступила информация о том, что ООО «АКР» планирует возведение без регистрации на данных участках жилого строения с привлечением денежных средств от физических лиц с последующим инициированием процедуры банкротства застройщика, что повлечет включение физических лиц в третью очередь реестра требований кредиторов с преимущественным удовлетворением требований за счет средств от реализации земельного участка в соответствии с очередностью, предусмотренной п.1 ст. 201.14. Закона о банкротстве, что нанесет ущерб кредиторам ПАО «Татфондбанк», — отмечалось в определении суда, которым в обеспечительных мерах было отказано.

Производство по делу об имуществе приостановлено до результатов экспертизы.