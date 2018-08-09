«Татфондбанк» потребовал со своего крупного акционера 1,2 млрд рублей

Казань, , 13:21 — REGNUM Обанкроченный в апреле 2017 года «Татфондбанк» вошёл в состав кредиторов своего акционера — ООО «Новая нефтехимия», аффилированного с бывшим председателем правления банка Робертом Мусиным. Сумма требований, включённых в реестр по решению Арбитражного суда РТ, составила 1 231 438 024 рубля 88 копеек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО «Новая нефтехимия», созданное ООО «Аида-Р», где единственный участник — Роберт Мусин, кипрской «Панмир Сервисез Лимитед», «дочкой» ТФБ — ООО «Газовик» и ООО «Траверз компани», находится в стадии банкротства. До середины сентября 2018 года в отношении ООО действует конкурсное производство. Инициатором иска о банкротстве компании выступил конкурсный управляющий ТФБ. Банк к моменту подачи иска лишился лицензии, был обанкрочен, а долги перед кредиторами превысили 156 млрд рублей. ООО «Новая нефтехимия» интересно тем, что является не только акционером самого ТФБ с долей свыше 18%, но и крупнейшим совладельцем другого «лопнувшего» банка — «Татагропромбанка» (доля — 46,58%). До января 2018 года ООО было основным владельцем санируемого «Тимер банка», но он был продан компании из структур «Ростеха».

Помимо этого, ООО совместно с ТФБ входило в состав совладельцев ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс», куда под влиянием заблуждения были переведены средства большого количества вкладчиков ТФБ. Сейчас договоры доверительного управления вкладчиками оспариваются, а инвестиционная компания также находится в стадии банкротства.

Долги ООО на момент завершения процедуры наблюдения — в феврале 2018 года уже превышали 3,927 млрд рублей. В начале августа 2018 года Арбитражный суд РТ включил ещё одно требование ТФБ на 1 231 438 024 рубля 88 копеек, существенно увеличив долги акционера.

Решением суда от января 2018 года с третьих лиц — ООО «Шарт» и ООО «Газовик» в пользу банка было взыскано 815 917 340,45 рубля долга, 125 753 826,93 рубля процентов, 108 311,44 рубля расходов по оплате государственной пошлины, с «Шарт» также взыскано свыше 700 млн рублей долга и процентов. ООО «Новая нефтехимия» ещё в 2015 году заключило договор поручительства, «согласно которому должник отвечает солидарно с ООО «Шарт» в пределах суммы 721 438 024,88 рубля». Также нефтехимики выступали поручителем и по долгам некоего ООО «Галактионова», также признанного банкротом. В целом по договорам поручительства ООО «Новая нефтехимия» должно будет выплатить ТФБ только по этому ходатайству сумму свыше 1,231 млрд рублей.

Отметим, на 24 августа 2018 года назначено собрание кредиторов ООО «Новая нефтехимия». На нём планируется заслушать отчеты конкурсного управляющего о своей деятельности и об использовании денежных средств компании.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший председатель правления ТФБ Роберт Мусин проходит фигурантом ряда уголовных дел, ущерб по которым превысил 50 млрд рублей. Также Мусин признан банкротом как физлицо. Его основным кредитором является ТФБ, которому он задолжал в том числе по кредитам крупные суммы. На июль 2018 года реестр кредиторов экс-банкира превышал 0,5 млрд рублей.