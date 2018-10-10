В учении «Взаимодействие-2018» примут участие ВДВ России

Москва, , 13:35 — REGNUM Сегодня, 10 октября, в Киргизии начались учения членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2018». В учении примет участие подразделение спецназначения Воздушно-десантных войск России (ВДВ). Всего в учении задействованы более 1600 военнослужащих из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, сообщили в Минобороны РФ.

Российские десантники из Ивановской воздушно-десантной дивизии общей численностью до 100 человек будут переброшены из Иваново на территорию Киргизии самолетами военно-транспортной авиации ВСК России.

На учениях военнослужащим из шести стран з предстоит отработать вопросы совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе, а также уничтожить условного противника — банд незаконных вооруженных формирований.

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Как сообщало ИА REGNUM, военные учения «Взаимодействие-2018», проходят с 10 по 13 октября на полигоне учебного центра «Эдельвейс» в Киргизии. В ходе учений военные отработают совместные маневры по ликвидации условного противника на госгранице. Учение «Взаимодействие — 2017» проходило на полигонах Баграмян и Сисиан в Армении.

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