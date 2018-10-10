В Киргизии стартовали военные учения ОДКБ «Взаимодействие-2018»

Бишкек, , 11:45 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана принимают участие в командно-штабных учениях Коллективных сил оперативного развертывания (КСОР) членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2018», сообщает 10 октября «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Военные учения проходят с 10 по 13 октября на полигоне учебного центра «Эдельвейс» в Киргизии. В ходе учений военные отработают совместные маневры по ликвидации условного противника на госгранице.

В учениях примут участие 140 единиц вооружения, 30 самолетов и вертолетов армейской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября силы воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана приняли участие в учениях коллективных авиационных сил ОДКБ «Воздушный мост-2018».

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