Торговые сети опасаются дефицита продуктов из-за законопроекта Яровой

Москва, , 11:25 — REGNUM Запрет для торговых сетей на возврат поставщикам нераспроданных товаров по истечении срока годности, который предлагает законодательно закрепить вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») вместе с группой депутатов, может привести к дефициту продуктов. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

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Подготовлен новый вариант закона о возврате непроданных товаров

По его словам, которые приводит газета «Известия», из-за запрета возврата товаров ретейлеры будут сокращать закупки. А это создаст риск невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, особенно в выходные дни, потому что поставщики завозят продукты в пятницу сразу на три дня.

Добавим, что в Минпромторге уверены, что излишнее регулирование торговой отрасли может негативно отразиться на всех участниках рынка. Перед принятием законопроекта ведомство предлагает провести оценку регулирующего воздействия.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, запрещающий сетям возврат производителям нереализованной продукции, в январе 2018 года в Госдуму внесла вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»). По её мнению, эта инициатива даст отечественным производителям новые возможности для развития производства, расширения ассортимента, повышения качества продукции и защитит права покупателей.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию среди представителей экспертного сообщества и регуляторов. Большинство выступили против законопроекта в его текущей редакции и отметили необходимость существенной доработки.

Добавим, что на прошедшей неделе стало известно о новом варианте этого законопроекта, подготовленном Министерством сельского хозяйства РФ. Согласно новым поправкам, внесённым ко второму чтению, торговым сетям могут запретить возврат поставщику продукции со сроком годности до 20 дней включительно. О возврате товаров со сроком хранения более 20 дней поставщики и торговые сети могут заключать договор, устраивающий обе стороны.

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