Подготовлен новый вариант закона о возрате непроданных товаров

Москва, , 12:59 — REGNUM Новый вариант законопроекта о возврате непроданных товаров поставщику подготовило Министерство сельского хозяйства РФ, сообщает 5 октября РБК, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно новым поправкам, торговым сетям могут запретить возврат поставщику продукции со сроком годности до 20 дней включительно. О возврате товаров со сроком хранения более 20 дней поставщики и торговые сети могут заключать договор, устраивающий обе стороны, уточнили в Минсельхозе.

При этом сообщается, что Минпромторг не поддерживает поправки Минсельхоза, поясняя свою позицию тем, что излишнее вмешательство в торговую отрасль негативно отразится и на производителях и на торговых сетях, а пострадает, в конечном итоге, потребитель.

Вариант поправок к законопроекту предложен и депутатами Государственной Думы. Они предлагают законодательно ввести полный запрет на возврат социально значимых продуктов сроком годности до 10 дней. К социально значимым продуктам относятся 24 вида продукции, список законодательно закреплён постановлением правительства в 2010 году. Срок возврата остальных товаров депутаты предлагают регулировать правительству, которое для этих целей будет наделено особыми полномочиями.

Напомним, что поправки в законы о развитии сельского хозяйства и закон о торговле были внесены в Госдуму в январе этого года группой депутатов во главе с Ириной Яровой. Целью законопроекта было расширение доступа сельхозпроизводителей к рынкам сбыта. Согласно законопроекту, торговым сетям запрещался возврат продуктов, не проданных по истечении срока годности. В июле законопроект был принят в первом чтении.