Петербург подсчитал потери от отмены налога на движимое имущество юрлиц

Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM Из-за отмены с 2019 года налога на движимое имущество для организаций бюджет Санкт-Петербурга недосчитается не менее 25 млрд рублей в год. Об этом заявил 21 сентября глава городского комитета финансов Алексей Корабельников, сообщает «Фонтанка».

Ранее главой комитета называлась цифра потерь в 18 млрд рублей, но она не учитывала новых изменений в налоговом законодательстве. Потеря поступлений от этого налога составит порядка 3% от собственных (налоговых и неналоговых) доходов города.

Напомним, с 1 января 2019 года движимое имущество компаний будет полностью освобождено от налога; предполагается, что выпадающие доходы в будущем компенсируются за счет роста деловой активности.

Читайте ранее в этом сюжете: «Беспрецедентная неопределенность»: в Петербурге падают доходы бюджета

Кроме того, отказ от увеличения ставки по налогу на прибыль до 2024 года приведет к выпадению из бюджета Петербурга еще 9 млрд рублей. Именно эти деньги предполагалось скомпенсировать ведением туристического (гостевого) сбора.

Напомним, его введение в Петербурге ожидается с 2020 года. Комитет финансов хотел бы ввести сбор уже в следующем году. Турсообщество Петербурга выступило с резкой критикой этой идеи, считая ее не проработанной.

Читайте также: Турсообщество Петербурга выступило против введения гостевого сбора

Как сообщало ИА REGNUM, бюджетный дефицит в Санкт-Петербурге в 2019 году может составить 40 млрд рублей. Текущая оценка собственных доходов Санкт-Петербурга (налоговых и неналоговых) на 2019 год составляет 565,9 млрд рублей. Прогноз расходов составляет около 616 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Смольный увеличит расходы Петербурга на медицину и соцполитику