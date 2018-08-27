«Беспрецедентная неопределенность»: В Петербурге падают доходы бюджета

Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM В Петербурге падают сборы по налогу на прибыль организаций. Об этом сообщил 27 августа глава городского комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Корабельников сообщил, что за семь месяцев 2018 года плановый показатель по доходам бюджета был выполнен более чем на 62%, темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,6%.

«Но определенное беспокойство у нас вызывает вопрос по налогу на прибыль организаций», — сказал чиновник. На протяжении первого полугодия комитет наблюдал разнонаправленную динамику: если в первом квартале был зафиксирован некоторый рост по этой статье доходов, то во втором квартале наблюдалось снижение на 3,6% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

«Есть основания полагать, что по итогам года можем зафиксировать определенное неисполнение», — заявил Корабельников.

Кроме того, городская казна в ближайшее время потеряет и другие источники дохода. Корабельников не смог назвать ориентировочные показатели бюджета на 2019 год.

«Бюджет формируется в условиях беспрецедентной неопределенности, которая обусловлена внесением и существенных изменений в федеральное законодательство, и формированием на федеральном уровне новых подходов к бюджетному планированию», — добавил чиновник.

Так, с 1 января 2019 года движимое имущество будет полностью освобождено от налога, предполагается, что выпадающие доходы в будущем компенсируются за счет роста деловой активности. Однако пока Петербург рискует потерять 18 млрд рублей в следующем году, по оценкам комитета финансов.

Корабельников добавил, что Смольный намерен повысить качество администрирования доходных поступлений в борьбе за пополнение казны, в частности, оптимизировать малоэффективные налоговые льготы, а также ввести новый туристский сбор.

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Смольный также намерен снижать размер дефицита бюджета, но пока Корабельников не смог назвать плановых цифр из-за вышеназванных причин. Он напомнил, что законом позволено уйти в дефицит не более чем на 10%.

«Будем стремиться хотя бы на 1% снизить, до 9%, но насколько это у нас получится — время покажет», — заявил он.

«К сожалению, у нас сейчас очень большие риски по доходам бюджета, и очень большие траты будут необходимы, чтобы по национальным проектам город достойно отработал, и для того, чтобы решать вопросы с исполнением вновь принятого законодательства на федеральном уровне», — добавил Алексей Корабельников.

Добавим, по данным на сайте комитета финансов, текущая оценка собственных доходов Санкт-Петербурга (налоговых и неналоговых) на 2019 год составляет 565,9 млрд рублей. Прогноз расходов составляет около 616 млрд рублей. Расходы бюджета в 2019 году планируются в соответствии с собственными доходами и плановым размером дефицита на уровне 9%.

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