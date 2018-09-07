Турсообщество Петербурга выступило против введения гостевого сбора

Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM Представители туристического сообщества Санкт-Петербурга выступили против инициативы о введении с 2019 года туристического (гостевого) сбора в Северной столице, считая ее не проработанной и несвоевременной. Об этом представители отрасли сообщили в письме губернатору Георгию Полтавченко.

Его подписали директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Екатерина Шадская и директор филиала Российской гостиничной ассоциации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Мусакин.

Напомним, в конце августа представители комитета финансов Смольного сообщили, что в 2019 году в Петербурге планируется ввести туристический сбор. Как предполагается, он составит 1−2% от стоимости услуг, оказываемых туристам, например от цены размещения в гостиницах.

Авторы обращения к губернатору понимают мотивы, которыми руководствуются городские финансисты, ссылающиеся на аналогичный зарубежный опыт. Но в то же время расценивают возможное введение гостевого сбора в Санкт-Петербурге уже в следующем году «как преждевременное и влекущее негативные последствия для сферы туризма города в целом и гостиничного бизнеса в частности».

Во-первых, отмечают представители туротрасли города, в Петербурге сбор планируется перечислять в общий бюджет горда, что не будет способствовать развитию отрасли. А, например, курортный сбор, который начали взимать в ряде южных регионов России, будет целевым и пойдёт на развитие курортной составляющей этих регионов. Аналогичная практика принята и в зарубежных странах, взимающих гостевой сбор.

Во-вторых, удивление специалистов вызвали планы взимать не фиксированный сбор с туристов, а фактически налог от выручки номерного фонда гостиницы или хостела. Тем самым опять проигнорирована мировая практика, где сбор платит именно турист, а его размер является фиксированным, независимо от категории отеля или длительности проживания.

«Таким образом, сбор в виде процентов от выручки номерного фонда превратится в сбор с валовой выручки отеля, что непропорционально увеличит его налоговую нагрузку», — отмечается в письме губернатору.

Авторы обращения подчеркивают, что «уже сейчас средства размещения несут значительные затраты на процедуру постановки на миграционный и регистрационный учет российских и иностранных гостей». Они оцениваются в масштабах города в более чем 500 млн рублей.

Наконец, считают представители отрасли, взимание гостевого сбора не только с иностранных, но и российских туристов, как планируют в Смольном, противоречит курсу на развитие внутреннего туризма в стране. Они считают справедливым обложить таким сбором только иностранных туристов.

По мнению экспертов Российского союза туриндустрии, целесообразным введение гостевого сбора для иностранных туристов станет через 3−4 года, когда проявится положительный имиджевый эффект Чемпионата мира по футболу 2018 года

Руководители РСТ — Северо-Запад и филиала Российской гостиничной ассоциации просят Георгия Полтавченко не вводить в 2019 году в городе гостевой (туристский) сбор, предлагая рассматривать возможность его введения не ранее 1 января 2022 года. При этом сбор должен быть фиксированным, взиматься с физлиц и направляться только на цели повышения туристической привлекательности города.

А до его введения необходимо провести широкую дискуссию в с привлечением экспертного и профессионального сообщества.

Как сообщили 4 сентября в комитете по развитию туризма, для введения туристического сбора в Петербурге понадобится проработка вопроса на федеральном уровне.

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Как сообщалоИА REGNUM, туристический сбор, который планируют ввести власти Петербурга, будет «раздражать людей», считает глава городского комитета по культуре Константин Сухенко.

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