Нижегородский водоканал — фигурант дела о неуплате налогов возьмёт кредит

Нижний Новгород, , 05:28 — REGNUM ОАО «Нижегородский водоканал», который следователи заподозрили в неуплате налогов на 65,8 млн рублей и возбудили соответствующее уголовное дело, планирует взять кредит в форме овердрафта на сумму до 150 млн рублей. На странице открытого конкурса значится пометка, что «закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций». Итоги конкурса планируется подвести 16 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Овердрафтом является такая форма краткосрочного банковского кредитования, при которой клиент получает право сделать со своего расчетного счета оплату, превышающую объем кредитовых поступлений на его счет.

По условиям конкурса, цель кредита — финансирование оперативно-хозяйственной деятельности предприятия при недостаточности или отсутствии денежных средств на расчетном счете. Срок кредитования — 24 месяца, ставка — 9%. Лимит задолженности по кредиту — не более 150 млн рублей, при этом услугу оценили в 27 млн рублей.

Напомним, ОАО «Нижегородский водоканал» в сентябре 2018 года стал фигурантом уголовного дела по факту неуплаты налогов на сумму 65,8 млн рублей. Вопросы у следователей появились к отчётности за 2013 год. Руководство компании сослалось на то, что ранее налоговые проверки претензий к документации не предъявляли.

В 2013 году компанией руководил теперь уже бывший замглавы области Александр Байер, ушедший в отставку с поста в правительстве региона в середине сентября 2018 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2018 года ОАО уже объявляло конкурс на предоставление 500 млн рублей заемных средств в форме кредитной линии. Итоги тендера подведут 4 октября 2018 года. Хотя еще в феврале 2018 года поднимался вопрос целесообразности крупных коммерческих займов для муниципальных предприятий.

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