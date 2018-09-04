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Нижегородский водоканал просит у банков 0,5 млрд рублей в долг «на нужды»

Экономика

Хотя еще в феврале 2018 года правительство Нижегородской области обратилось к главе Нижнего Новгорода с просьбой разобраться в целесообразности крупных займов для предприятия

Нижний Новгород, 4 сентября 2018, 04:19 — REGNUM  ОАО «Нижегородский водоканал», целесообразность получения крупных кредитов которым еще в феврале 2018 года заинтересовала правительство Нижегородской области, снова планирует взять взаймы у банков. Объявлен открытый конкурс на предоставление 500 млн рублей заемных средств в форме кредитной линии, его итоги должны подвести 4 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в середине февраля 2018 года областные власти обратились к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову с просьбой выяснить целесообразность крупных кредитов для предприятия. Тогда же мэр дал поручение оценить «нуждаемость» муниципальной компании в коммерческих кредитах. О результатах проверки не сообщалось, но в начале сентября 2018 года ОАО «Нижегородский водоканал» объявило открытый конкурс на крупную кредитную линию.

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За пользование заёмными средствами муниципальное предприятие готово заплатить 131 250 000 рублей процентов при ставке до 8,75%. Оформить кредит планируется не менее чем на три года, а целью указано — «пополнение оборотных средств для финансирования производственных нужд предприятия (в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками, персоналом предприятия, бюджетом и др. аналогичные цели)».

В техзадании уточняется возможность досрочного погашения долга.

В конце августа 2018 года ОАО также провело закупку на услугу по усовершенствованию визуального образа ОАО «Нижегородский водоканал». На эти цели компания была готова потратить 1,75 млн рублей. В итоге в результате тендера цена снизилась до 799 990 рублей.

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Государственные закупки
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