«Не можешь – слезай!»: правительство не справится с ростом цен на бензин

Елисей Поллстер, , 14:23 — REGNUM

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович на днях признался, что бешеный рост цен на бензин, наблюдавшийся в России весной 2018 года, был вызван «пересменкой» в правительстве.

Между тем в условиях слабеющего рубля и дорожающей мировой нефти некоторые эксперты и участники топливного рынка еще с прошлого года неоднократно призывали принять комплекс мер, ограничивающих экспорт российских нефтепродуктов. Но чиновники и регуляторы (ФАС и Минтопэнерго) от предупреждений о грядущем бензиновом ажиотаже только отмахивались: «будут проблемы — тогда и будем решать». Поэтому так называемую пересменку и последовавший за ней чемпионат мира по футболу можно отнести лишь к дополнительному негативному фону давно зреющего кризиса, до сих пор, кстати, нерешённого.

Налоговый манёвр, возвратные акцизы, повышение и понижение акцизов, экспортных пошлин и другие взаимоисключающие меры, предлагаемые правительством, негативно сказываются на топливном бизнесе, равно как и «ручное управление» рынком в виде договорённости правительства с главами крупнейших нефтяных компаний о временной заморозке розничных цен на АЗС.

Но это не тот случай, когда между временным и постоянным можно поставить знак равенства: бюджет от снижения топливных акцизов терпит убытки, стремительно нищают владельцы коммерческих АЗС, у которых, в отличие от вертикально интегрированных холдингов, нет возможности компенсировать на экспорте или мелком опте полученные убытки от розницы. Нефтяникам тоже непонятно, как и на что модернизировать производство и переходить на более высокий стандарт моторного топлива.

В сложившихся условиях можно предположить, что спустя некоторое время бензиновые цены могут снова пойти в рост. И ещё: никто — ни нефтяники, ни чиновники не говорят о том, что взлетевшие цены на бензин в розницу будут снижены. А отвечать за «пересменку», выходит, снова некому. Кроме народа. У которого — своё мнение о проблеме.

ИА REGNUM провело свой опрос, в котором приняли участие 65 341 человек. Главный вывод — народ России знает, что правительство не справится с ростом цен на бензин.

Таким образом, проблема цен на топливо непосредственно затрагивает 90% граждан.

Больше половины опрошенных заявили, что рост цен на бензин для них уже весьма чувствителен и заставляет их меньше покупать топлива и менять привычные способы использования техники.

Если собрать вместе однонаправленные ответы, то получится следующее:

Характерно, что в разных регионах ситуация отличается. Если в Москве только 44% опрошенных сказали о том, что повышение цен сказалось на их привычках пользоваться техникой, то в Северо-Кавказском федеральном округе таких 66%, то есть две трети.

Подавляющее большинство граждан — 77% — не верит в то, что правительство сможет сдержать рост цен на топливо, несмотря на данные им обещания.

При этом практически все граждане России уверены, что рост цен на топливо приведет к росту других цен.

Если собрать однонаправленные ответы, то получится так:

Поскольку правительство, по мнению опрошенных, не в состоянии справиться с ростом цен, то более половины граждан — 58% — считает, что необходимо национализировать компании, добывающие и производящие топливо, и цены на топливо должны регулироваться впрямую государством.

Главной причиной роста цен на топливо в России большинство граждан — 63% — считает алчность производителей и продавцов топлива, а треть — 34% — считает главной причиной непрофессионализм правительства.

Ну и, конечно, никто в России не верит, что если цена на нефть упадет, то снизятся и цены на топливо, — дураков нет!

Читайте ранее в этом сюжете: Что Россия скажет о росте цен на топливо? Опрос ИА REGNUM