Расходы на энергетический комплекс Петербурга возрастут почти на треть

Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM В бюджете Санкт-Петербурга 2019 года расходы городского комитета по энергетике составят 22,6 млрд рублей, увеличившись на 27,2% по сравнению с текущим годом. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Северной столицы Игоря Албина.

В общем объеме расходов траты по адресной инвестиционной программе составят 17,5 млрд рублей, увеличившись на 33,4% к показателю 2018 года. Однако этого все равно мало, считают в Смольном, поскольку для реализации госпрограмм Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге» и «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» необходимо порядка 30 млрд рублей.

Самая значительная часть предстоящих расходов — 13,8 млрд рублей — связана с теплоэнергетикой города. На нее будут расходоваться как деньги бюджета, так и собственные средства крупнейших теплосетевых предприятий — ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Порядка 10 млрд пойдет на ремонт и развитие теплосетей, еще 3,7 млрд — на источники генерации.

Наиболее проблемным является состояние тепловых сетей в зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Доля сетей предприятия, нуждающихся в замене, составляет 51%. Планируется увеличение объемов реконструкции сетей за бюджетные средства.

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Как сообщалось, если ГУП «ТЭК» в прошлом отопительном сезоне сумело снизить количество прорывов на 6%, «Петербургтеплоэнерго» — на 19%, то у «Теплосети» этот показатель увеличился на 13% и составляет два дефекта на один километр труб.

Всего в предыдущий отопительный сезон на трубах «Телплосети» было зафиксировано 2 тыс. 174 дефекта, на трубах ГУП «ТЭК» — 2 тыс. 656 дефектов, на трубах «Петербургтеплоэнерго» — 38 дефектов.

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