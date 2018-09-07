Власти Италии: Ни биржи, ни рейтинги не будут определять нашу политику

Рим, , 11:49 — REGNUM Ни биржи, ни международные рейтинговые агентства не будут определять экономическую политику правительства Италии, власти будут делать то, что считают нужным для граждан, сказал в интервью Corriere della Sera в пятницу, 7 сентября, вице-премьер Луиджи Ди Майо.

Ди Майо добавил, что правительство не намерено ссориться с европейскими властями, но и отказываться от своих экономических проектов тоже не будет.

Ранее итальянские власти вступили в полемику с представителями Еврокомиссии: Ди Майо заявил, что если Брюссель не начнет оказывать Италии реальную поддержку в вопросе о нелегальной миграции или будет препятствовать проведению новой экономической политики, то Италия может заблокировать перечисления в бюджет ЕС, а также принятие нового долгосрочного бюджета ЕС.

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В Еврокомиссии недовольны желанием правительства Италии наращивать расходы, в том числе на модернизацию инфраструктуры. В Брюсселе советуют Италии не выходить за установленные границы (дефицит должен составлять не более 3% ВВП).

Международные рейтинговые агентства, включая Fitch, ранее понизили национальные рейтинги Италии, сменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Однако вопреки прогнозам это не привело к значительному падению котировок.

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