Правительство Италии обсуждает «коперникову революцию» в бюджете

Рим, , 16:28 — REGNUM Правительство Италии в среду, 5 сентября, провело совещание по вопросу о «бюджетном маневре», сообщает Il Giornale.

Вице-премьер, министр экономического развития Луиджи Ди Майо перед заседанием заявил журналистам, что правительство готовит «коперникову революцию» в деле расходования бюджетных средств.

Поправки в бюджет будут нацелены на выполнение предвыборных обещаний партий власти, но вместе с тем «успокоят рынки», поскольку не будут излишне радикальными, сказал вице-премьер.

Ранее в Еврокомиссии предостерегали Италию от чрезмерного наращивания расходов на модернизацию инфраструктуры и другие нужды, но, по словам Ди Майо, «Европу не будут списывать со счетов».

В бюджете следующего года будут предусмотрены средства на выплату так называемого «дохода от гражданства», на частичную отмену повышения пенсионного возраста, также будут введены единые ставки по налогу на доходы физических лиц, сообщил Ди Майо.

Доход от гражданства предполагает выплату пособия безработным гражданам в период получения ими новой специальности в обмен на работу на общественных началах.

Новые пенсионные правила предполагают так называемую «квоту 100»: на пенсию смогут выходить граждане, чей возраст плюс число лет, занятых работой, больше или равно 100 — то есть, к примеру, на пенсию сможет выйти проработавший 39 лет 61-летний гражданин.