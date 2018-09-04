Власти Италии сомневаются в беспристрастности рейтинга Fitch

Рим, , 12:51 — REGNUM Вице-премьер Италии Маттео Сальвини усомнился в беспристрастности рейтинга Fitch — во вторник, 4 сентября, на своей странице в Twitter Сальвини отметил, что агентство снижает показатели Италии по причинам, которые не принимаются во внимание, когда речь идет о других странах.

Вице-премьер сделал перепубликацию сообщения газеты La Verita, сопроводив ее следующим комментарием:

Но как же так. Когда Франция и Испания на протяжении многих лет нарушают правило, по которому дефицит не может быть выше 3% ВВП, им никто ничего не говорит. Но когда Италия пытается обойти это правило, чтобы обеспечить безопасность страны, это становится проблемой. Но разве эти рейтинговые агентства не являются независимыми?

Ранее итальянские власти заявили о возможном наращивании бюджетных расходов и, как следствие, нарушении правила ЕС о 3% ВВП. Средства планируется направить на модернизацию инфраструктуры. Поводом стала трагедия с обрушением моста Моранди в Генуе.

В Еврокомиссии считают, что Италия должна находить средства на инфраструктуру за счет сокращения других расходов, а не за счет роста дефицита.

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Fitch опубликовал новый рейтинг Италии, сохранив уровень ВВВ, но сменив прогноз со «стабильного» на негативный. Вопреки ожиданиям, это не привело к падению итальянских индексов на бирже.

В правительстве страны готовились к сложностям на бирже из-за ожидаемой «атакой спекулянтов». По этой версии, альянс крупного бизнеса, брюссельских чиновников и итальянской оппозиции недоволен политикой нового правительства и намерен нанести ему «ответный удар» на бирже, в том числе посредством искусственного занижения рейтингов.