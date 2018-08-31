На рекультивацию свалки в черте Ростова-на-Дону потратят 2 млрд рублей

Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM Строительство мусороперерабатывающего завода в черте Ростова-на-Дону — в Советском районе города-миллионника — вопрос, судя по всему решённый. Об этом свидетельствуют заявления представителей компании волгоградской компании «Чистый город», которая будет заниматься возведением и эксплуатацией объекта, а также региональных чиновников.

По заявлению генерального директора компании Эллы Казьминой, комплекс возведут на расстоянии в 1 тыс. метров от жилых построек.

«Проект будет проходить экологическую экспертизу и общественное обсуждение, сжигать мусор не планируется», — цитирует donnews.ru спикера.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер отметил, что в новом комплексе 70% отходов будут перерабатывать. В настоящее время на свалке, расположенной в микрорайоне «Левенцовский», захоронению подвергается почти 90% мусора.

«Здесь будет другая система, отходы будут проходить сортировку, компостирование, а захораниваться будет лишь 30% из них. Остальное будет направляться на другие заводы для дальнейшей переработки. При этом захоронение будет производиться в брикетах, которые не пропускают воздух, это не даст возможность распространению гниения и неприятных запахов. Жители близлежащих домов смогут жить комфортно», — цитирует издание чиновника.

Действующий полигон региональные власти планируют рекультивировать. Но без помощи из федерального бюджета не обойтись, так как работы оцениваются в 1−2 млрд рублей.

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ИА REGNUM напоминает, что жители микрорайона «Левенцовский» планируют провести митинг с требованием запретить строительство мусороперерабатывающего завода в черте города. Ранее горожане обратились к городским властям с помощью сервиса «Активный ростовчанин», запущенный на официальном сайте местной администрации. Петиция под названием «За запрет строительства мусороперерабатывающего завода рядом с микрорайоном «Левенцовкой» и за закрытие свалки» набрала необходимое количество голосов и требует решения чиновников по данному вопросу. Но ростовские власти пока оставили обращение горожан без внимания.

«Жители Западного микрорайона Ростова-на-Дону несколько лет страдают от невыносимого запаха, доносящегося с городской свалки. С 2015 по 2018 год проблема катастрофически усугубилась — особенно сильно запах ощущается по ночам, когда стихает ветер. Причина в том, что городская свалка, нормативный срок работы которой истек в конце 2014 года, была оставлена на прежнем месте, и существенно увеличилась в размере. Основной террикон вырос в разы, настолько, что виден на несколько километров издалека», — указали местные жители.

Инициативная группа горожан просит выбрать для строительства мусороперерабатывающего комплекса другую территорию, расположенную хотя бы в 30 километрах от города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что региональные власти заявляли о строительстве в Ростовской области восьми межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Построить мусороперерабатывающие заводы должны в Волгодонском, Красносулинском, Мясниковском, Миллеровском, Сальском, Неклиновском и Морозовском районах, а также близ Новочеркасска. О том, что предприятие появится в Ростове-на-Дону, не сообщалось.

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