В Ростове-на-Дону назревают «мусорные» протесты

Ростов-на-Дону, , 16:35 — REGNUM Жители Западного микрорайона в Ростове-на-Дону собирают подписи и требуют запретить строительство мусороперерабатывающего завода и полигона в черте города. Горожане сетуют на то, что уже несколько лет страдают от невыносимого запаха, доносящегося с городской свалки. Об этом говорится в петиции, размещённой в разделе «Активный ростовчанин» на официальном сайте городской администрации, сообщает ИА REGNUM 13 августа.

«С 2015 по 2018 год проблема катастрофически усугубилась — особенно сильно запах ощущается по ночам, когда стихает ветер. Причина в том, что городская свалка, нормативный срок работы которой истек в конце 2014 года, была оставлена на прежнем месте и существенно увеличилась в размере. Основной террикон вырос в разы, настолько, что виден на несколько километров издалека», — уточняют жители микрорайона «Левенцовка».

В июле 2018 года было объявлено о торгах на участок под строительство самого большого на юге России мусороперерабатывающего завода. Экотехнопарк, считают региональные власти, — это не только новый объект налогообложения, новые рабочие места, но и возможность существенно увеличить долю отходов, которые могут «обрести вторую жизнь».

«На сайте оператора завода «Чистый город» размещена информация, что на нем [заводе] будет перерабатываться мусор со всего Ростова-на-Дону объёмом до 1 млн тонн в год. Площадь полигона составит более 40 га. Кроме этого, оператор намерен термически перерабатывать пластиковые отходы. Пластиковые отходы на предприятие будут свозить из шести регионов ЮФО! Проектная мощность такого завода оценивается в 200 тыс. тонн продукции в год. А теперь самое главное — расстояние от завода до ближайших жилых домов 690 метров! В пятикилометровую зону поражения попадет несколько городских микрорайонов и поселков с населением более 100 тыс. человек, из них половина — дети», — обращают внимание жители микрорайона.

Горожане отмечают, что построить завод и разместить полигон твёрдых бытовых отходов вполне можно было в 30 километрах от города.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году Ростовская область вошла в десятку российских регионов по наличию зловонных очагов. «Мусорные» точки нанесены на «Интерактивную карту свалок», которую ведут эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта. По мнению активистов-«фронтовиков», главная проблема в наличии большого числа свалок — в организации и неналаженной системе по приему и переработке мусора.

В течение нескольких лет ведётся работа над созданием в регионе сети мусороперерабатывающих заводов. Предприятия должны появиться в Волгодонском, Красносулинском, Мясниковском районах и близ Новочеркасска, а также в Миллеровском, Сальском, Неклиновском и Морозовском районах.

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