Губернатор Ростовской области посоветовал с «головой погрузиться в мусор»

Ростов-на-Дону, , 17:44 — REGNUM Ростовская область постепенно приступает к возведению заводов по переработке мусора. Как проинформировали ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе губернатора, до конца 2017 года работа закипит на четырех площадках.

В частности, строить межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие комплексы (МЭОК) начнут в Волгодонском, Красносулинском, Мясниковском районах и близ Новочеркасска. Земельные и участки здесь уже оформлены, проекты строительства в ближайшее время получат положительное заключение экспертов. Остальные четыре предприятия — в Миллеровском, Сальском, Неклиновском и Морозовском районах — заложат в 2018 году.

В свою очередь, главы муниципалитетов обязаны взять под личную ответственность санитарное состояние названных территорий и не допустить роста свалок.

«Надо проявить максимум настойчивости, расторопности, жесткости в решении этого вопроса. Если хотите, чтобы на территории был порядок, с головой погружайтесь в «мусор», лично принимайте безотлагательные решения», — прокомментировал в ходе заседания правительства донской глава Василий Голубев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Ростовской области ведется работа по созданию мусороперерабатывающих заводов. Тогда было принято решение создать восемь предприятий к 2020 году. Предназначение каждого комплекса — выполнять работу от сортировки мусора до его утилизации. Причем в эту работу важно вовлечь жителей Донского края — научить разделять отходы по их видам.

Раздельный сбор твердых коммунальных отходов внедряется в регионе в два этапа. Так, с 1 января 2019 года отходы будут разделены на органические и прочие виды. Разделять мусор будут везде, кроме мест массового скопления людей. А уже с 1 января 2020 года разделение ТКО будет происходить и для населения, юрлиц, а также в местах массового пребывания людей. Известна цветовая гамма для мусорных баков.

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Напомним, к концу 2019 года власти региона планируют искоренить проблему несанкционированных свалок. Сегодня их насчитывается более 500.

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