Четверг, 20 Апреля 2017 года
02:13:53 МСК

Губернатор Ростовской области посоветовал с «головой погрузиться в мусор»

Экономика
Ростовская область вот-вот начнет строить заводы по переработке отходов
Свалка
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Свалка

Ростов-на-Дону, 19 апреля 2017, 17:44 — REGNUM  Ростовская область постепенно приступает к возведению заводов по переработке мусора. Как проинформировали ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе губернатора, до конца 2017 года работа закипит на четырех площадках.

В частности, строить межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие комплексы (МЭОК) начнут в Волгодонском, Красносулинском, Мясниковском районах и близ Новочеркасска. Земельные и участки здесь уже оформлены, проекты строительства в ближайшее время получат положительное заключение экспертов. Остальные четыре предприятия — в Миллеровском, Сальском, Неклиновском и Морозовском районах — заложат в 2018 году.

В свою очередь, главы муниципалитетов обязаны взять под личную ответственность санитарное состояние названных территорий и не допустить роста свалок.

«Надо проявить максимум настойчивости, расторопности, жесткости в решении этого вопроса. Если хотите, чтобы на территории был порядок, с головой погружайтесь в «мусор», лично принимайте безотлагательные решения», — прокомментировал в ходе заседания правительства донской глава Василий Голубев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Ростовской области ведется работа по созданию мусороперерабатывающих заводов. Тогда было принято решение создать восемь предприятий к 2020 году. Предназначение каждого комплекса — выполнять работу от сортировки мусора до его утилизации. Причем в эту работу важно вовлечь жителей Донского края — научить разделять отходы по их видам.

Раздельный сбор твердых коммунальных отходов внедряется в регионе в два этапа. Так, с 1 января 2019 года отходы будут разделены на органические и прочие виды. Разделять мусор будут везде, кроме мест массового скопления людей. А уже с 1 января 2020 года разделение ТКО будет происходить и для населения, юрлиц, а также в местах массового пребывания людей. Известна цветовая гамма для мусорных баков.

Подробнее: «Цветная» борьба с отходами: в Ростовской области раскрасят мусорные баки

Напомним, к концу 2019 года власти региона планируют искоренить проблему несанкционированных свалок. Сегодня их насчитывается более 500.

Читайте также: Ростовская область избавится от мусорных свалок в 2019 году

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области до ликвидации свалок ещё далеко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
Главное сегодня
NB!
20.04.17
«Верба» идет в армянские ВС. Новейший российский ПЗРК в горных условиях
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.04.17
Американскому нефтегиганту Exxon мешают антироссийские санкции США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
20.04.17
Ювенальная ловушка глобальной системы
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.04.17
МИД РФ: Суд ООН отказался поддержать заявления Киева об «оккупации» Крыма
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
20.04.17
«Ленин создал государство, ставшее вторым — а значит суверенным» — Кургинян
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
20.04.17
Украинский запрет закупки угля из РФ: «Политика, никакой экономики»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
20.04.17
«Гениальный политик в самом чистом смысле этого слова» — Кургинян о Ленине
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
19.04.17
«Результат деятельности Ленина — феномен социального государства»
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
19.04.17
Заместитель Марин Ле Пен: Флаг ЕС — олигархическая тряпка
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
19.04.17
Кадыров — Путину: Сообщения СМИ об убийствах граждан в Чечне — провокация
МоскваРоссия Силовые структуры Чечни Политика
NB!
19.04.17
Госдума вводит наказание за склонение к суициду и смертельные киберсекты
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
19.04.17
«Решение ОПЕК может поднять цены на нефть до $65 за баррель к концу года»
ВашингтонСША Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
19.04.17
Глава Белгородской области пойдет на новый срок — Путин разрешил
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
19.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 19 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
19.04.17
МРОТ и прожиточный минимум: численность бедных растёт
МоскваРоссия Бедность Политика
NB!
19.04.17
Суд ООН отверг часть требований Украины в иске против России
ГаагаНидерланды Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
19.04.17
Госдума устанавливает требования к онлайн-кинотеатрам
МоскваРоссия Интернет Экономика
NB!
19.04.17
Как «игрища в сепаратизм» в Литве превратились в фарс
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
19.04.17
Петербург потеряет до 10 млрд рублей от закрытия рек и каналов — Смольный
Санкт-ПетербургРоссия Речной пассажирский транспорт Политика
NB!
19.04.17
Жириновский дал совет по арестам губернаторов
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
19.04.17
«Новые губернаторы и старые элиты»: круглый стол в ИА REGNUM
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
19.04.17
Нужно беречь лучшее в мире правительство — Медведев
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Политика
ещё главное