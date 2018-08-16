Как обрушение моста в Генуе перевернуло итальянскую политику

Сергей Гуркин, , 17:26 — REGNUM

Расследование трагедии в Генуе может привести к радикальным переменам в итальянской политике. Новое правительство страны может разорвать концессионный договор с «дочкой» группы Benetton, которая управляет итальянскими дорогами, а также, возможно, и с другими концессионерами, то есть радикально пересмотреть экономическую политику. Одновременно правительство пересмотрит бюджетные ограничения — и вопреки директивам ЕС может начать больше тратить на инфраструктуру и безопасность. Наконец, расследование трагедии может нанести серьезный удар по позициям бывшей правящей Демократической партии: новое правительство уже обвинило демократов в получении денег от Benetton.

Концессии

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 39 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. Девять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. В правительстве возлагают вину на компанию Autostrade, «дочку» Benetton, которая управляет итальянскими дорогами, — министры заявили, что обслуживание объекта проводилось не на должном уровне.

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В четверг премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что правительство начинает процедуру расторжения концессионного соглашения с Autostrade. Контракт будет расторгнут еще до того, как завершатся расследования уголовных дел. Кроме того, правительство намерено взыскать с Autostrade штраф в размере до 150 млн евро.

На таком фоне котировки компании на итальянской бирже утром в четверг упали сразу на 50%. В группе Benetton выразили готовность к переговорам о компенсации за расторжение концессионного соглашения. От имени правительства ответил вице-премьер Маттео Сальвини, который сказал, что у группы Benetton «полные кошельки и пустые сердца». Еврокомиссия приняла сторону итальянского правительства: в ее пресс-службе заявили, что по правилам ЕС за безопасность и техническое обслуживание объекта ответственность несет именно концессионер.

В Италии уже говорят о возможной ренационализации автомобильных дорог. Сальвини подтвердил, что вслед за расторжением концессии с Benetton правительство проанализирует и все остальные концессионные соглашения. Роль государства в экономике явным образом изменится и увеличится — по всей видимости, под аплодисменты общественности.

Бюджет

Одновременно с этим правительство намерено использовать ситуацию для изменения бюджетной политики. По правилам ЕС бюджетные расходы тщательно контролируются во избежание наращивания госдолга и дефицита. Будущие победители парламентских выборов, сформировавшие нынешнее правительство, в своей предвыборной кампании обещали пересмотреть «брюссельские ограничения».

Их оппоненты называют это «популизмом». Но министр экономики Джованни Триа уже заявил, что в ближайшие 15 лет Италия потратит 150 млрд евро на развитие инфраструктуры. В числе этих средств 118 млрд евро, решение о выделении которых можно принять «немедленно». По словам министра, эти средства уже были в бюджете, но были «заблокированы», чтобы не допустить роста дефицита. Триа уверен, что дефицита удастся избежать.

Сразу после трагедии в Генуе министр сказал, что «необходим масштабный план государственных вложений в инфраструктуру» и что «инфраструктура — приоритет правительства, для которого не будет никаких бюджетных ограничений». По данным экспертов, в Италии десятки тысяч объектов инфраструктуры, нуждающихся в реконструкции, а общий объем необходимых затрат оценивается в десятки миллиардов евро.

Позже Маттео Сальвини сообщил, что предложит премьер-министру провести консультации с властями ЕС о выведении расходов на безопасность из-под бюджетных ограничений. Речь прежде всего о расходах на безопасность объектов транспортной инфраструктуры. «Инвестиции, которые спасают жизнь и здоровье, не должны высчитываться по жестким и ледяным бюджетным правилам Европы», — сказал Сальвини.

С огромной долей вероятности наращивание бюджетных расходов на безопасность и инфраструктуру тем или иным способом произойдет. Оппоненты правительства из Демократической партии считают, что власти делают это из электоральных соображений и ведут экономику в направлении, противоположном нужному. И новый рост популярности правительства действительно вероятен. Тем более, что еще один удар будет нанесен уже по самим демократам.

Ренци

В среду вице-премьер Луиджи Ди Майо заявил, что группа Benetton «не финансировала его избирательную кампанию», и именно поэтому он может принимать в ее отношении необходимые решения. Намеком на финансовую близость Benetton и демократов Ди Майо ограничиваться не стал и прямо сказал, что группа финансировала избирательную кампанию нескольких предыдущих демократических правительств, в том числе и правительства Маттео Ренци.

Ренци опроверг эту информацию и назвал вице-премьера «лжецом» и «шакалом». Но вслед за Ди Майо о связи демократов и группы Benetton сказал и министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли. Сомневающимся он предложил просмотреть официальные отчеты Демократической партии.

Намек правительства вполне прозрачен. Benetton финансировала избирательную кампанию Ренци, и государство продлило право Benetton управлять итальянскими дорогами без всяких конкурсов. Группа получала хорошие прибыли, но не слишком много вкладывала в ремонт и обслуживание. Взаимная любовь либеральных демократов и крупного бизнеса была не вполне платонической.

Фактически Ди Майо и Тонинелли обвинили Ренци в крупномасштабной коррупции. Причем «антисистемное правительство» вместило в одном обвинении сразу две группы антипатичных избирателю персонажей: старую политическую элиту и крупный международный бизнес.

Если члены нового правительство смогут подкрепить свои обвинения доказательствами, то рейтинг демократов, который и так уже снизился до 17% (в сравнении с 60% у двух правящих партий), может опуститься к пределам статистической погрешности. И «тридцатилетнее управление Италией», о котором в июле говорил Маттео Сальвини, станет более чем вероятной перспективой.