Сахалин, Камчатка, Хабаровский край: чем не угодили КМНС Росрыболовству?

Ольга Демиденко, , 13:52 — REGNUM

Коренные народы Сахалина, Хабаровского края, Камчатки на протяжении всей лососевой путины жалуются на то, что их оставили без рыбы. Люди говорят, что все уловы забирают крупные рыбопромышленники, а аборигенам, которым жизненно необходима рыба в рационе, не достается ничего. Люди жалуются на Росрыболовоство, которое, по их мнению, не выполняет своих прямых обязанностей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Лососёвая путина — 2018: рыбы нет — плохо, рыбы много — совсем беда

Сахалин: в Охе не утихают митинги аборигенов, а прокурор уличил Росрыболовство в бездействии

В столице сахалинских нефтяников Охе не утихают митинги коренных жителей этих мест. Люди жалуются на отсутствие квот, на преследование со стороны правоохранительных органов.

«Эти протесты продолжаются с 2016 года. И не утихают по сей день. В августе 2018 года в Охе — очередной митинг. КМНС требуют вернуть им право рыбачить на своей земле. К нам в приёмную поступает очень много жалоб. Мы обратились за разъяснениями в природоохранную прокуратуру Сахалина. И получили ответ, в котором черным по белому было написано, что органы прокуратуры уличили чиновников Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства в бездействии. А страдают, причем уже длительное время, коренные жители Сахалина», — рассказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

Как следует из письма прокурора Сахалинской области Николая Рябова, в ходе проверки, проведенной Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой, установлено бездействие чиновников Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства (СКТУ) при рассмотрении заявок на предоставление в пользование водных биологических ресурсов коренным малочисленным народам Севера. Помимо этого, служащих федерального ведомства, отвечающих за рачительное и честное распределение рыбных богатств, уличили во множественных фактах нарушения сроков предоставления государственных услуг. Прокуроры выявили и нарушения при проведении аукционов при заключении договоров на пользование рыбоводными участками.

Прокурорская проверка вскрыла и многочисленные факты затягивания сроков рассмотрения заявок КМНС и их общин на предоставление в пользование водных биоресурсов. Что такое «срыв сроков рассмотрения заявок» во время путины — объяснять, наверное, не надо. Это означает фактически лишение права на рыбалку. Прокуроры в ходе проверки выявили еще много вопиющих нарушений в деятельности СКТУ Росрыболовства: и факты, когда ответы КМНС по итогам предоставления госуслуги попросту не направлялись, и факты отказа в принятии заявок на предоставление ВБР для осуществления традиционного вида рыболовства общинам КМНС — с превышением 90-дневного срока предоставления госуслуги.

Читайте также: Сахалинская Оха выйдет на митинг за право рыбачить на своей земле

«Факты, которые вскрылись в ходе прокурорской проверки, говорят о многом. Агентство по рыболовоству Сахалинской области, например, при наличии на территории региона более 90 родовых общин КМНС и поступивших заявок от общин «Снежные псы», «Тейлан», не проводило работы по формированию промысловых участков. А это — прямое нарушение требований федерального законодательства! Собственно, Агентство не разработало даже сам порядок предоставления на территории Сахалинской области водно-биологических ресурсов для обеспечения деятельности КМНС», — добавил Алексей Лукашевич.

Подобные действия чиновников, отвечающих за рыбные богатства и несущих ответственность за то, чтобы в ходе путины все рыбаки имели равные возможности, обеспеченные законом, а жители дальневосточных регионов были обеспечены качественной свежей рыбой, приводят, по словам Лукашевича, к нагнетанию социальной напряженности в регионе.

«Несмотря на прокурорскую проверку и вскрывшиеся нелицеприятные факты, ничего не меняется. КМНС по-прежнему страдают. Создаётся впечатление, что Росрыболовство, прочие чиновники, отвечающие за рыбные запасы, действуют в интересах крупных рыбопромышленников, а простой народ рыбы дальневосточной уже не видит, да и не увидит уже никогда, наверное», — сказал Алексей Лукашевич.

На очередной митинг в сахалинской Охе вышли более 100 человек, преимущественно КМНС. Люди требовали отмены заявочного принципа для коренных народов, возрождение местного рыболовецкого национального колхоза. Люди призывали власть остановить беспредел ЧОПов, которые нанимают крупные рыбопромышленники и которые устраивают форменные бесчинства по отношению к коренному населению. Но главным требованием митинга стал призыв бороться с монополией рыбопромышленников, которые фактически оккупировали берега, закрыв доступ к рыбе местным жителям.

Читайте также: Коренные жители Камчатки: «Нас превратили в изгоев на земле предков»

Хабаровский край: кто виноват в беспределе на Амурском лимане?

Рыбы, своей, дальневосточной, которая раньше была привычным товаром для всех, даже самых малообеспеченных, жителей региона, на прилавках хабаровских магазинов нет уже года два. И даже богатейшая лососевая путина — 2018, когда Камчатка не знает, куда деть горбушу, ничего не исправила: рыбы нет. В прибрежном, морском, портовом свободном порту Ванино в одном из магазинов можно увидеть то, чего в этих местах не видел никто и никогда: в продажу в продовольственный магазин поступил горбыль. Горбыль, если кто не знает, — это горбуша после нереста, которая уже приготовилась, извините, издохнуть. Вид эта «рыба» имеет просто чудовищный — жуткого багрово-черного цвета. Стоит горбыль 72 рубля за кг. Ещё совсем недавно в разгар путины лосось-серебрянка, непотрошеная, с икрой, в Ванино продавалась дешевле. А горбыль во все времена шел исключительно на корм скоту.

Но второй год подряд рыбы в Хабаровском крае почти нет. Нет её нигде, включая рынки и магазины. Не везут рыбу в Хабаровский край с переполненной лососем Камчатки суда, не спешат наполненные рыбой фуры по дорогам.

А в Николаевске-на-Амуре зреет нешуточный протест местных жителей, преимущественно КМНС.

Читайте также: Врио главы Колымы пожалуется Путину на Минсельхоз: подставил родовые общины

«Местным рыбу ловить вообще не разрешают. Люди живут здесь всю жизнь, а детей кормить нечем. В магазины горбуша и кета не поступают. Все уходит куда-то в Москву. Честно, у народа все забрали», — привело слова жителя Николаевска-на-Амуре ИА «ДВ-Новости».

В Николаевске-на-Амуре недобрым словом поминают федеральные власти, которые много лет назад приняли закон, фактически лишивший местных права на рыбалку. Уже почти 10 лет действует мораторий на выделение дополнительных участков для любительской и спортивной рыбалки.

В Николаевске есть только одно-единственное место, где местным любителям рыбной ловли можно порыбачить. Находится оно в труднодоступном месте, а за каждый выловленный хвост нужно платить по 120 рублей. Золотая получается рыбка. А не приобрел лицензию — плати штраф.

Но особенно возмущены сложившейся ситуацией КМНС. Им выделяют квоту, но ставить сети разрешают только в верховьях Амура. А туда рыба попросту не доходит — горбушу и кету перехватывают крупные рыбопромышленные предприятия, работающие на Амурском лимане.

К сожалению, доказать многие вещи юридически невозможно. Каждый мелкий рыбак знает, что у крупной компании за период путины могут волшебным образом увеличиться квоты без каких-либо обременений. В данной ситуации свое политическое и социальное влияние должен доказать ОНФ. Так как все остальные институты боятся идти против и брать на себя ответственность. Государственные органы не шевелятся, не понимая, что это — преступное бездействие по отношению к закону, морали и здоровью народа Дальнего Востока», — привело издание слова независимого экономиста Артёма Меренкова.

Читайте также: Суши вёсла? Хабаровские ученые ошиблись в прогнозах по подходу лосося

Если ещё в 2008 году на Амурском лимане работали всего четыре крупных рыбопромышленника, то сейчас лиман поделен уже между 141 «игроком». Если раньше за соблюдением закона только в Николаевском районе следили 40 работников Николаевской прокуратуры, то с августа 2017 года была создана природоохранная прокуратура Амурского бассейна. В штате всего четыре сотрудника. На катера и прочие плавсредства денег нет, на бензин нет, ни на что — нет.

Надо ли говорить, что этим вовсю пользуются браконьеры. У которых всё перечисленное есть: и скоростные лодки, и катера, и топливо, и прочее.

Амурский лиман вычерпывают «под ноль». Но наука почему-то не спешит уменьшать квоты промышленникам.

А современный цех по переработке рыбы в Николаевске сегодня стоит пустой — перерабатывать нечего.

Росрыболовоство фонтанирует победными отчетами о небывалой путине в Дальневосточном федеральном округе, обещает падение цен на рыбу и икру. Но основной улов приходится на Камчатку, там он уже превысил 455 тыс. тонн. А вот последние данные об уловах лосося в Хабаровском крае на сайте Росрыболовства датированы 2015 годом.

Научное сообщество Хабаровского края почему-то молчит и словно не видит несоответствия между падающими каждый год уловами и квотами, которые остаются прежними.

А в родовых общинах коренных народов говорят, что их дети, скорее всего, увидят лосося только на картинках.

Читайте также: Тонны лосося на свалках Камчатки: кто разбазаривает федеральный ресурс?

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росрыболовства, объём выловленной в путину 2018 года горбуши уже достиг, по состоянию на 24 августа, более 470 тыс. тонн. Однако львиная доля богатого улова приходится на Камчатку — полуостров уже побил собственный вековой рекорд, добыв 455 253 тонны рыбы.

Читайте также: После статьи ИА REGNUM бойцов Береговой охраны Камчатки привлекли к ответу

С колоссальным уловом не справляются ни флот, не переработка Камчатки. Еженедельно люди выкладывают в интернет фото‑ и видеоматериалы, на которых видно, как в лесах и на дорогах, на берегах гниют тонны лосося. Простой народ, особенно КМНС, просят, ввиду исключительности ситуации, разрешить свободный вылов рыбы. Но Росрыболовство, комиссия по вылову анадромных видов рыб, которую возглавляет губернатор Владимир Илюхин, молчат. Рыба гниет, а за попытку её ловить на камчатскую бедноту заводят уголовные дела.

Эксперты опровергают прогноз Росрыболовства по поводу обвала цен на рыбу и икру в виду богатейших уловов: вся рыба уйдет за кордон, в Китай и Корею. Потому, что рыбакам невыгодно поставлять её на внутренний рынок из-за бюрократических преград в российских портах и из-за опять подешевевшего рубля.

Коренные жители Камчатки подвергаются постоянному прессингу со стороны силовиков. Люди говорят, что стали изгоями на земле предков.

Бойцов Береговой охраны Погрануправления ФСБ РФ Камчатки, которые 20 июля в море крушили лодки КМНС, привлекли к дисциплинарной ответственности, после статьи ИА REGNUM.

В Приморье все свободные холодильники забиты камчатским лососем. А на подходах к холодильникам скопилось множество рефрижераторов с камчатским лососем — его некуда выгружать.

В торговых сетях ДФО камчатского лосося не найти.

А дальневосточники все чаще задают один вопрос: для кого дальневосточная рыба? Дальневосточники её не видят.

Читайте также: Маленькое стойбище Эрвэн мешает «большим рыбакам» Камчатки?