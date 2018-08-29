После статьи ИА REGNUM бойцов Береговой охраны Камчатки привлекли к ответу

Петропавловск-Камчатский, , 11:38 — REGNUM Бойцов Береговой охраны Погрануправления ФСБ РФ Камчатки, которые 20 июля в море крушили лодки КМНС, привлекли к дисциплинарной ответственности. Военный прокурор направил материалы проверки в военный следственный отдел СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский для проведения доследственной проверки и принятия процессуального решения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«По материалам статьи ИА REGNUM «Коренные жители Камчатки: «Нас превратили в изгоев на земле предков» проведена проверка. Должностные лица Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району привлечены к ответственности. Кроме того, военным прокурором 310-й военной прокуратуры гарнизона содержащееся в статье сообщение о совершении 20 июля 2018 года должностными лицами Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району преступлений в отношении Коренных малочисленных народов Севера, предусмотренных ч. 1 ст. 286 и ст. 352 УК РФ, направлено в военный Следственный отдел СК России по гарнизону Петропавловск-Камчатский для проведения доследственной проверки и принятия процессуального решения. Проведение доследственной проверки находится на контроле в военной прокуратуре гарнизона», — сообщил в своем ответе на запрос ИА REGNUM заместитель военного прокурора 310-й военной прокуратуры гарнизона Петропавловск-Камчатский майор юстиции М. Гончаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля 2018 года в Усть-Большерецком районе Камчатки тяжелые катера Береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ атаковали надувные резиновые лодки аборигенов стойбища Эврэн. Люди чудом остались живы, вынуждены были добираться до берега на покалеченных лодках. На собрании КМНС Усть-Большерецкого района аборигены говорили о том, что давно уже стали изгоями на земле предков. Инцидент вызвал большой общественный резонанс. Аборигены Камчатки возмущены тем, что им мешают вести традиционный промысел, что власти полуострова выделяют им участки для лова рыбы в труднодоступных местах, а все лучшие угодья достаются промышленникам.

Лососевая путина — 2018 превзошла даже самые смелые прогнозы. Промысловики уже добыли более 455 тыс. тонн лосося, при общедальневосточном улове в 470 тыс. тонн. Но флот и перерабатывающие мощности не справляются с колоссальным количеством рыбы. В лесах, на дорогах Камчатки гниют тонны выброшенного лосося. Люди, особенно аборигены, просят, ввиду уникальности ситуации, разрешить свободный вылов рыбы. Но власти на просьбы не реагируют. В торговых сетях Хабаровского края, Приморья камчатского лосося, вообще свежего лосося — нет. При этом камчатской рыбой забиты все свободные холодильники в ДФО, её уже некуда выгружать. Но в продажу лосось не поступает.

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