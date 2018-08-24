В августе 95% населения Никарагуа будут обеспечены электричеством

Манагуа, , 09:36 — REGNUM Никарагуа достигнет электрификации 95% территории страны в текущем месяце, заявил министр энергетики Сальвадор Мэнселл 23 августа. Об этом сообщает Prensa Latina.

По словам министра, в августе будут реализованы 25 проектов по электрификации отдаленных уголков страны на севере, а также в центральной части. Таким образом, будет достигнуто обеспечение 95% страны электричеством — в июле этот показатель остановился на отметке 94,9%. Правительство поставило перед собой цель обеспечить электричеством 99% населения к 2021 году.

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64,4% потребления энергии в Никарагуа происходит за счет возобновляемых источников энергии и 35,6% за счет сжигания топлива. В 2007 году, когда действующее сандинисткое правительство пришло к власти, электричеством было обеспечено лишь 50% жителей Никарагуа.

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