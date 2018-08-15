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356 тыс. жителей Никарагуа остались без работы во время хаоса в стране

Экономика

Вице-президент Росарио Мурильо заявила о классовой ненависти путчистов по отношению к бедному населению

356 тыс. жителей Никарагуа остались без работы во время хаоса в стране
Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США
Безработные

Манагуа, 15 августа 2018, 09:58 — REGNUM  356 247 жителей Никарагуа потеряли работу во время кризиса в стране. Об этом заявила вице-президент Никарагуа, первая леди Росарио Мурильо, передает телеканал TeleSur 15 августа.

По ее словам, речь идет о кормильцах семей, поэтому в общей сложности безработица во время беспорядков отразилась на жизни около миллиона человек по всей стране.

«Это был террористический удар, это были преступления, совершенные с классовым подтекстом, из ненависти к бедным. (…) Они вымещали зло на больницах, медицинских центрах, машинах скорой помощи, чтобы лишить бедных права на здоровье и образование. Поэтому они заплатят за это», — сказала Мурильо.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа власти Никарагуа опубликовали отчет об экономических потерях, понесенных во время трехмесячного кризиса в стране. С середины апреля оппозиция пыталась свергнуть правительство президента Даниэля Ортеги. Ортега заявил о финансировании беспорядков в стране из США.

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