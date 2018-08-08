Никарагуа возвращается к нормальной жизни после волны насилия

Манагуа, , 10:05 — REGNUM После трех месяцев насилия и беспорядков в Никарагуа возобновляется работа предприятий, возрождается туризм и торговля. Об этом 8 августа сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление никарагуанского национального института муниципального развития.

Возобновили работу около 97% местных предприятий (15 451). По данным министерства туризма, посетители вновь прибывают в традиционное туристическое направление Мирадор-де-Катарина, на пляжи Сан-Хуан-дель-Сур, в города Масайя и Гранада. Местные мэрии работают для скорейшего возобновления предоставления услуг для гостей — оказывается помощь владельцам баров, ресторанов, лавок, ремесленных мастерских.

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После трехмесячной блокады восстановлена работа 70% дорог. Ведутся работы по ремонту разграбленных во время беспорядков объектов.

Напомним, кризис в Никарагуа начался в середине апреля с протестов против реформы обеспечения. Протесты переросли в вооруженные столкновения между оппозицией и сторонниками правительства, в ходе которых, по разным данным, за это время погибли от 200 до 400 человек.

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