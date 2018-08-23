Трамп отчитался о расходах на «мексиканскую стену»

Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Возведение стены на границе с Мексикой уже обошлось США в $3,2 млрд, однако американский президент Дональд Трамп намерен просить на проект дополнительные средства. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Строительству заслона от нелегальной миграции постоянно мешают представители Демократической партии США. Темпы работы необходимо ускорить, отметил Трамп.

«На это уже потрачено $3,2 млрд. Но мне хотелось бы, чтобы строительство шло еще быстрее. Поэтому мы будем просить еще $5 млрд в этом году», — сказал глава США.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство стены на американо-мексиканской границе являлось одним из ключевых предвыборных обещаний действующего президента США. В январе 2018 года Трамп заявил, что на начальный этап строительства, который продлится десять лет, необходимо $18 млрд.

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