Демурин: Ставя стену, Трамп сам идет по её кромке

Москва, , 10:54 — REGNUM Педалируя тему «Стена на границе с Мексикой», Дональд Трамп прав, как минимум, в одном, но самом важном: нелегальная миграция — это зло и с ней надо бороться, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее президент США Дональда Трамп объявил, что строительство стены на границы с Мексикой уже начато. Стена на границе с Мексикой обеспечит «надежную безопасность», отметил он.

Нелегальная миграция развращает всех: работодателей в той стране, куда движется миграционный поток (они могут в их отношении плевать на трудовое законодательство, что и делают), правительства стран, откуда эмигрируют эти люди (они снимают с себя ответственность за то, чтобы обеспечивать их работой и социальными гарантиями), самих мигрантов (они теряют свою родину, а новой не приобретают). Этот перечень можно продолжить.

Понятно, что стена — это символ, своего рода мем. Трамп полагает, что этот мем оставляет в головах американцев мысль о реальной готовности правительства добиться безопасности границ США. В некоторой степени это так. Но одновременно немалое число американцев из факта обращения к «методу стены» делают другой вывод: о неспособности правительства справиться с нелегальной миграцией другими средствами. И действительно: разве это — свидетельство внутренней силы? По моему, нет.

С внешнеполитической точки зрения, стена — тоже свидетельство не силы, а слабости, неспособности договориться с соседом, который, в принципе, не враждебен США, просто «расслаблен» политикой, которую проводили в миграционной сфере предыдущие американские правительства. Близкое к ультимативному требование Трампа к мексиканцам оплатить строительство этой стены — вещь обоюдоострая. А если не согласятся? Пока, во всяком случае, не соглашаются. Но если соседи не соглашаются, то почему на неразумные требования США должны соглашаться, скажем, европейцы?

Одним словом, ставя стену, Дональд Трамп вместе со своей администрацией сам идёт по её кромке.

Повторю ещё раз, что мне анахронизмы в виде физических стен между государствами не по душе. Но если такой подход поможет восстановить в умах людей правильное отношение к самим понятиям границ и пределов, утерянное в современном мире, внутренне приму и такой вариант. С отсутствием пределов надо бороться.

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