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Более 31 тыс. нелегалов были арестованы в июле на границе США

Общество

Число желающих нелегально попасть на территорию США снижается

Более 31 тыс. нелегалов были арестованы в июле на границе США
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Вашингтон, 9 августа 2018, 10:03 — REGNUM  31 303 человек были арестованы в июле при попытке нелегально пересечь южную границу США, сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление департамента национальной безопасности США.

Этот показатель на 8% меньше, чем июньский: тогда было остановлено 34 095 человек, и еще больше в мае — 40 333. Число несопровождаемых взрослыми несовершеннолетних также снизилось до 4 тыс. в июле против 5 тыс. в июне.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа объявила о «нулевой толерантности» в отношении нелегальных мигрантов. Чаще всего южную границу США незаконно пересекают мексиканцы и жители Северного треугольника Центральной Америки — Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

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