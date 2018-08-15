Власти Никарагуа опубликовали отчет об ущербе, нанесенном беспорядками

Манагуа, , 09:35 — REGNUM Три месяца беспорядков в Никарагуа серьезно отразились на национальной экономике и прервали постепенный прогресс, говорится в отчете властей центральноамериканской страны. Об этом сообщает агентство Prensa Latina 15 августа.

С 18 апреля до конца июля в стране было разрушено 252 общественных и частных здания, 88 мэрий и 46 полицейских участков, 209 км дорог, 278 строительных машин и уничтожено 389 автомобилей. Блокада дорог принесла ущерб локальной экономике, сельскому хозяйству, в частности, мясо-молочной промышленности, микро‑ и малым предприятиям. Также пострадали 8600 малых туристических предприятий, в общей сложности потерявших $231 млн.

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Убытки в экспорте составили $270 млн. В финансовой системе произошло снижение на 7% в депозитных ставках и на 10,7% в предоставлении кредитов производственному сектору. Хаос стране отразился на заинтересованности иностранных инвесторов. В ходе беспорядков и столкновений погибли 198 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с экономическими потерями президент Никарагуа заявил о корректировке государственного бюджета, которая предполагает сокращение государственных расходов. Напомним, в середине апреля в стране начались антиправительственные протесты, в поддержку которых высказались страны Евосоюза, Организации Американских государств, США. К концу июля обстановка в Никарагуа нормализовалась, организаторы насильственных акций были арестованы.

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