Манагуа, , 11:24 — REGNUM Влияние террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через сети достигло Никарагуа, заявил президент этой страны Даниэль Ортега, выступая на 39-й годовщине создания никарагуанских ВВС. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Ортега подчеркнул, что оппозиция применяет методы, которые ранее не встречались в Никарагуа: похищения, пытки, поджоги. Он упомянул о сожжении заживо двух полицейских и поджоге леса в биологическом заповеднике Индио-Маис, случившемся за две недели до начала беспорядков в стране в апреле этого года.

«Что делали враги мира? Писали сообщения о том, что правительство ответственно за пожар, что правительство его спровоцировало. Они уже тогда продвигали свои планы, планы отнюдь не новые», — сказал он.

Даниэль Ортега заявил, что заговорщики манипулировали настроениями сельских жителей, проживающих в районе строительства Никарагуанского канала, уверяя их, что правительство намерено отобрать принадлежащие им земли. Заговорщики готовили вооруженное восстание в этой среде.

Президент осудил действия правозащитных организаций, которые превозносят вооруженных преступников как героев-патриотов. Он отметил, что именно представители неправительственных организаций начали протесты против реформы соцобеспечения, а не пенсионеры и застрахованные, которых эта реформа (вскоре отмененная) затрагивала лично.

Он в очередной раз подчеркнул, что террористов внутри Никарагуа спонсируют США. Правительство Никарагуа действует с осторожностью, чтобы не допустить войны.

Как сообщало ИА REGNUM, Даниэль Ортега отвергает требование поддерживаемой США оппозиции проведения досрочных выборов в стране. С начала беспорядков и вооруженных столкновений в стране погибли более 350 человек. Политологи считают, что целью свержения правительства в стране является недопущение строительства Никарагуанского канала, который мог бы составить конкуренцию Панамскому и принести значительную выгоду странам Латинской Америки и Китая.

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