Губернатору Камчатки и его команде денег давать нельзя?

Петропавловск-Камчатский, , 05:29 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин заявил, что на реализацию майских указов президента России Владимира Путина региону необходимо 200 млрд рублей. Заявление глава полуострова сделал на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, которое провёл глава российского правительства Дмитрий Медведев. Премьер сообщил о необходимости подготовить предложения о развитии ДФО в условиях «экономической войны», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Речь на совещании шла, в том числе, и о реализации майских указов президента.

«Нужно понимать, что реализация майского указа президента будет реализована именно таким образом, как мы сейчас спланируем. Поэтому сейчас субъектами проводится серьезная работа совместно с федеральными отраслевыми министерствами РФ и Минвостокразвития. Для Камчатки вопрос очень важный, поскольку на реализацию мероприятий необходимо порядка 200 млрд рублей, нужно понимать источники финансирования. Сейчас необходимо доработать наши предложения, учитывая при этом все возможные сложности, с которыми мы можем столкнуться при реализации указа», — сказал Владимир Илюхин.

На 200 млрд рублей, в соответствии с майским указом главы государства, Владимир Илюхин собирается увеличить продолжительность жизни на Камчатке до 78 лет, а к 2030 году до 80 лет, снизить уровень бедности в два раза, улучшить жилищные условия камчатцев, увеличить число предприятий, осуществляющих технологические инновации до 50% от общего числа, обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий и до 2021 года обеспечить всех детей до трёх лет современными детскими садами.

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«Губернатору Илюхину и его команде денег давать нельзя. Просто потому, что эта команда не умеет ими распоряжаться. Они и те 70 млрд, которые есть в бюджете Камчатского края, с умом потратить не могут. В регионе не сделано ничего. В регионе нет хозяина. Посмотрите, что творится на Камчатке?! Все дороги, все леса завалены горбушей, лосось, икра буквально валяются на земле — тоннами! Гниют! Это миллионы, даже, наверное, десятки миллионов рублей, выброшенных на свалку! А на рынках, в магазинах дешевой горбуши нет — 150−200 рублей за кило горбуши просят. Немного совсем поторговали «доступной рыбой» по 45 рублей, но это была пиар-акция. А сейчас ситуация парадоксальная: рыба гниет, ценнейшая наша камчатская рыба по всем лесам и полям, а народ её себе позволить купить не может, наловить тоже не может. Где хозяин? Нет хозяина. Ещё не так давно Чечня была на одном уровне с нами по дотационности. Но там руководство работает и сегодня республика вышла на такой уровень, который ей позволяет развиваться более-менее самостоятельно. Хотя у Чечни нет таких богатств, как у Камчатки! Моё мнение: Илюхин это человек не на своём месте. Такому давать бюджетные деньги — это просто потерять их», — считает депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский («Справедливая Россия»).

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Как сообщало ИА REGNUM, доктор политических наук, политолог, профессор, декан социально-гуманитарного факультета ТОГУ Илдус Ярулин, комментируя заявление российского премьера Медведева о необходимости разработать предложения по развитию ДФО, обратил внимание на то, что программа по развитию макрорегиона будет скорректирована с учетом условий ведущейся против России «экономической войны». Политолог подчеркнул, что тех денег, которые раньше приходили в регионы из федерального центра, уже не будет и главам дальневосточных субъектов необходимо научиться их зарабатывать. При этом майские указы президента должны выполняться.

На Камчатке в 2018 году выдалась самая богатая лососевая путина за последние 110 лет. Но регион оказался не готов к такому «подарку» природы: Камчатке не хватает флота, не хватает перерабатывающих мощностей, а властям не хватает расторопности и здравого смысла, чтобы обратить свалившееся богатство во благо региону и его жителям.

Камчатцы ежедневно выкладывают в социальные сети фотографии и видеосъемку, на которых видно, как в лесах, в тундре, на дорогах, берегах бухт и рек гниют десятки, а может и сотни тонн ценнейшего камчатского лосося. Люди просят хотя бы на месяц разрешить свободный вылов всем желающим, но власти на эти просьбы не реагируют. В результате, вместо того, чтобы заработать на уникальной путине, власти Камчатки опять просят деньги у федерального центра.