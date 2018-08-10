Развитие ДФО должно быть пересмотрено с учетом «экономической войны»

Петропавловск-Камчатский, , 12:12 — REGNUM Российский премьер Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по развитию Дальнего Востока. Поручение удивило: подобных предложений с 2012 года и по сегодняшний день было разработано и внесено столько, что все и вспомнить трудно. Проблема в том, что практически ни одна программа, громко заявленная и представленная на многочисленных ВЭФ, саммитах и конференциях, так и не была реализована до конца. Программа по раздаче бесплатных дальневосточных гектаров земли дала выделение 45,5 тыс. участков из свободных 188,4 млн, и не привлекла в ДФО жителей других регионов, как это было заявлено её создателями из Минвостокразвития. Дальнему Востоку по-прежнему не хватает аэропортов: дефицит авиасообщения составляет 70%. Не хватает дорог — железнодорожных, автомобильных. Не хватает школ и больниц. Самое печальное — отток населения из ДФО принимает формы эвакуации: за четыре месяца 2018 года отрицательное миграционное сальдо составило 20 тыс. человек. Это больше, чем за весь 2018 год — 17,4 тыс. человек. ДФО не хватает современных портов и современного флота — что торгового, что промыслового. И много ещё чего не хватает. Тогда зачем российский премьер заявляет о необходимости разрабатывать новые предложения, если не реализованы старые? Этот вопрос корреспондент ИА REGNUM адресовал доктору политических наук, политологу, профессору, декану социально-гуманитарного факультета ТОГУ Илдусу Ярулину.

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: Заявление главы российского правительства Дмитрия Медведева вызвало недоумение: это что — признание провала прежних программ?

— Нет, разумеется. Прежние программы носили, если можно так выразиться, пиар-характер. Сегодня ситуация диктует другие подходы. Помните, что сегодня сказал Дмитрий Медведев о новых санкциях США? Он сказал, что это — экономическая война. А это значит, что развивать Дальний Восток придётся в условиях этой войны. И, судя по всему, развитие ДФО будет корректироваться, исходя из новых условий. А это: отток капитала, невозможность доступа к западным технологиям. Я бы не исключал, что американские компании уйдут из сахалинских шельфовых проектов. Сейчас, если говорить серьёзно о серьёзных вещах, начинается проверка БРИКС на самостоятельность. Возможно, на смену американцам, на те же сахалинские проекты придут Индия, Китай. Индия ведь давно проявляет интерес к российскому газу, нефти. Китай тоже. К тому же Китай сегодня существует в не менее сложных условиях, что касается взаимоотношений с США. И страдает Китай от них не меньше. Пока не завершатся выборы в США, антироссийская истерия будет нарастать. Если победят Трамп и его команда — может, все и устаканится. Но пока нам следует исходить из тех условий, которые есть сейчас. Экономики США и ЕС будут действовать сообща против России. Значит, странам БРИКС нужно объединяться. Сейчас для наших стран важно поддержать друг друга.

: Тогда какой должна быть пересмотренная программа развития Дальнего Востока? Что в ней нужно изменить?

— Она должна стать более устойчивой. Я думаю, что даже программа, которая готовится к ВЭФ-2018, будет пересмотрена. Главам дальневосточных регионов следует понимать, что нужно перестать ждать денег — их, в тех объёмах, что раньше, уже не будет. Но позитивный момент в том, что даже в таких тяжелых условиях программа развития ДФО не свёрнута. Она есть, и она будет реализовываться. Но уже в новых условиях.

: Но мы что ни день слышим об очень странных, мягко говоря, инициативах некоторых глав регионов. Например, в условиях «экономической войны» врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявляет о необходимости приобретения круизного лайнера. Его в этом вопросе поддерживает и глава Сахалина Олег Кожемяко, который, в свою очередь, совсем недавно предложил построить фешенебельный курорт на отдаленном курильском острове Итуруп. Как-то не «монтируются» такие предложения с «экономической войной»…

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— Полностью согласен. Главам этих регионов стоит понять, что во время войны круизных лайнеров не строят. И курортов на далеких островах тоже. К сожалению, многие руководители регионов мыслят какими-то сверхглобальными проектами, не замечая жизненно важных проблем регионов. Сейчас у них такой возможности, я думаю, не будет. У центра денег нет. И в ближайшей перспективе не будет. Поэтому главам дальневосточных регионов придётся в своей работе по развитию регионов руководствоваться, прежде всего, здравым смыслом.

: Порой здравого смысла в происходящем почти не наблюдается. Взять хотя бы ситуацию на Камчатке — рыба гниёт, теряются миллионы рублей, просто так, а за лов рыбы возбуждаются уголовные дела, в результате — озлобленное население, другие регионы того же ДФО вообще без рыбы, а правоохранительные органы возбуждают под сотню уголовных дел и гордо отчитываются об этом… Как это совместить с новыми условиями?

— Это и называется — отсутствие хозяйского подхода. И этим грешат многие главы регионов. Рыбы нет — плохо, рыбы много — еще хуже. А правоохранительные органы — они из «другой системы», они функционируют, им нужно отчитываться о своей работе. В результате государство не получает той прибыли, которую могло бы получить, и всем плохо. Медведев не зря поручил разработать новые предложения по развитию ДФО. Посмотрим, что предложат губернаторы, Минвостокразвития. Будем наблюдать.

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Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 10 августа, Дмитрий Медведев находится с рабочим визитом на Камчатке. Здесь он дал поручение разработать предложения по развитию Дальнего Востока.